Nie tylko Daredevil? Czy w nowym serialu Marvela powróci Jessica Jones?

Według najnowszych niepotwierdzonych doniesień Krysten Ritter prowadzi rozmowy z twórcami jednego z zapowiedzianych seriali Marvela. Aktorka ponownie ma zagrać hardą Jessicę Jones.

Jessica Jones ponownie w MCU?

Już niedługo rozpocznie się nowy rozdział kinowego uniwersum Marvela. Do tej pory seriale teoretycznie powiązane z MCU w rzeczywistości nie miały za wiele wspólnego z bohaterami filmowymi. Dzięki platformie Disney+ ta sytuacja diametralnie się zmieni i w produkcjach w odcinkach pojawią się gwiazdy kina, a przygody ich bohaterów będą bezpośrednio powiązane z nadchodzącymi filmami.

Fani mają jednak nadzieję, że w nowych produkcjach powróci część wprowadzonych kilku lat temu serialowych herosów. Od jakiegoś czasu po sieci krążą plotki, że Charlie Cox ponownie zagra Daredevila - bohatera jednego z najpopularniejszych seriali Marvela stworzonego przez platformę Netflix. Pojawiła się kolejna plotka, która mówi, że aktor nie będzie do MCU wracał sam. Ma mu towarzyszyć odtwórczyni Jessiki Jones, której przygody również cieszyły się dużą popularnością.

Jak podaje serwis ComicBook.com, tak przynajmniej twierdzi Daniel Richtman - mężczyzna, który co jakiś czas dzieli się na Twitterze różnymi "poufnymi informacjami" dotyczącymi przyszłości MCU. Chociaż wiele jego przecieków się sprawdziło, kilkukrotnie pojawiły się plotki niemające nic wspólnego z prawdą.

Zdaniem Richtmana Ritter ponownie zagra Jessicę Jones w serialu "She-Hulk", w którym podobno pojawi się również Cox. Przywrócenie do MCU postaci znanych z seriali Netfliksa jest całkiem możliwe, ponieważ mija okres, w którym platforma miała prawa do tych bohaterów. Oznacza to, że Disney znowu może nimi dowolnie dysponować, co jednak nie daje pewności, że do ról powrócą gwiazdy "Daredevila" czy "Jessiki Jones". Równie dobrze szefowie Marvel Studios mogą zrebootować postacie i zaoferować role herosów zupełnie innym aktorom.

"She-Hulk" - kiedy premiera serialu Marvela?

Czy Ritter i Cox rzeczywiście znowu zagrają bohaterów Marvela? A może doniesienia o ich powrocie należy włożyć między bajki? Na razie nic nie wiadomo, ponieważ zanim "She-Hulk" trafi na Disney+, minie sporo czasu. W najbliższych planach platformy są inne seriale. Pierwszy z nich - "WandaVision" będzie dostępny już 15 stycznia 2021 roku. W rolach głównych Elizabeth Olsen i Paul Bettany.