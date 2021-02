Nie tylko "Kajko i Kokosz". Netflix stworzy serial na podstawie innego słynnego komiksu Janusza Christy?

Do premiery serialu animowanego Netfliksa "Kajko i Kokosz" zostało kilka dni. Czy kiedy produkcja odniesie sukces platforma będzie skłonna powołać do życia kolejną adaptację twórczości Janusza Christy, tym razem w klimacie science fiction?

W Polsce Janusz Christa jest chyba drugim najważniejszym (zaraz obok Papcia Chmiela) twórcą komiksowym. Na przygodach dwóch dzielnych Słowian wychowało się nie jedno pokolenie. I chociaż Kajko i Kokosz są niezwykle popularni na długo po śmierci artysty, czego dowodem jest serial animowany Netfliksa na podstawie słynnych komiksów, to warto również pamiętać o innych dziełach Christy.

Zanim powstały postaci Kajka i Kokosza, które przyniosły autorowi największą sławę, zadebiutowała seria "Kajtek i Koko" - sensacyjno-przygodową opowieść, zgrabnie łączącą wątki kryminalne, sensacyjne i fantastyczne. Christa w ostatniej części tego cyklu postanowił wysłać swoich bohaterów w kosmos i powstał z tej ekspedycji najdłuższy polski komiks, czyli "Kajtek i Koko w kosmosie". Niewykluczone, że w przyszłości Netflix postanowi powołać na jego podstawie kolejny serial animowany.

Liczący ponad 1200 pasków komiks "Kajtek i Koko w kosmosie" pierwotnie ukazywał się na łamach "Wieczoru Wybrzeża" w latach 1968–1972. Następnie wydawcy próbowali zebrać rozproszone fragmenty dzieła, lecz dopiero w albumie "Klasyka Komiksu Polskiego. Kajtek i Koko w kosmosie", wydawnictwu Egmont Polska udało się go odtworzyć z pierwodruków prasowych i uporządkować wszystkie kosmiczne perypetie Kajtka i Koka.

Komiks Janusza Christy w fascynujący sposób opowiada o przygodach tytułowych bohaterów uczestniczących w eksperymencie profesora Kosmosika. Zwariowany naukowiec wysyła głównych bohaterów z ekspedycją do gwiazdozbioru Oriona. W jej trakcie przyjaciele poznają mieszkańców odległych planet i ich zwyczaje, ryzykują życie, przeżywają odmienne stany świadomości, ale ostatecznie pozostają pełnymi humoru i optymizmu chłopakami z Ziemi.

Tomasz Kołodziejczak, Dyrektor Działu Komiksów i Gier w Egmont Polska skomentował jak ważny w historii polskiego komiksu jest "Kajtek i Koko".

"Kajtek i Koko w kosmosie" to najdłuższy polski komiks w historii, składający się, bagatela, z 1265 pasków! To tu zaprezentował Christa pełnię swych twórczych możliwości. Zachwyca ukształtowana już, elegancka kreska, dynamiczne kadrowanie, pełne szczegółów krajobrazy, projekty pojazdów kosmicznych, robotów i stworów z innych planet. Fabuła, zgodnie z mechaniką odcinkowej publikacji gazetowej, wartko przenosi bohaterów z planety na planetę, zsyła na nich różne kosmiczne przykrości (czarna dziura, bunt robotów, oręż dawnowymarłych cywilizacji), wreszcie konfrontuje z licznymi pomysłami futurologicznymi (życie na zrobotyzowanej planecie-mieście, używanie kopii ludzi, kontakt między rasami na różnym poziomie rozwoju itp.). Dziś, z perspektywy czasu, możemy w pełni docenić ogrom pomysłów i graficznej pracy, jakiego podjął się samotnie Janusz Christa w czasach, gdy nie istniał w Polsce żaden komiksowy rynek czy fandom, żadne forum wymiany myśli i doświadczeń w dziedzinie komiksu i fantastyki. Już w tej opowieści widać było, że twórca szuka nowych obszarów do eksploatacji. Spory fragment komiksu dzieje się na planecie, na której poziom technologiczny zatrzymał się na poziomie ziemskiego średniowiecza. To zapowiedź stylu, który przyniesie Chriście ogólnopolską sławę.