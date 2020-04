Nie wiecie w co pograć ze swoim dzieckiem? Oto 10 najlepszych gier dla najmłodszych

Powrót do szkoły planowany jest dopiero na koniec maja 2020 roku, więc do tego czasu pozostaje jeszcze sporo czasu. Z tego powodu dzieciaki muszą sobie poradzić z nudą, a na to dobrym sposobem są gry komputerowe - zwłaszcza w obliczu epidemii i zagrożenia zdrowia podczas przebywania na zewnątrz. Jeśli myślicie, że w tych jest tylko przemoc, krew, nagość i postawy ogólnie uznawane za niezbyt "family friendly", to jesteście w błędzie.

Top 10 najlepszych gier dla dzieci

Jakie jednak produkcje wybrać dla dzieci, aby sprawiały nie tylko frajdę, ale także uczyły kreatywnego i logicznego myślenia? Zebraliśmy 10 naszym zdaniem najlepszych gier wideo przeznaczonych dla dzieciaków. Oto nasze propozycje.

1. Seria Super Mario Bros.

Sympatyczny wąsaty hydraulik w czerwonym kubraczku jest ikoną gier wideo. Coś, co zaczęło się od prostej gry platformowej, w której trzeba było wykazywać się refleksem i zręcznością ewoluowało do jednej z największych marek na świecie, oferując dziesiątki, czy nawet setki tytułów należących do różnych gatunków. My jednak skupimy się na tym najbardziej znanym wcieleniu Mario - tym wspomnianym platformowym. Kreskówkowa grafika, niegroźni przeciwnicy oraz prosta fabuła powoduje, że produkcja z pewnością spodoba się wszystkim dzieciakom, a i rodzice będą mogli się odstresować po pracy, kiedy pociechy pójdą już spać:

2. Seria Mario Kart

Tak jak wspominaliśmy - Mario doczekał się wielu spin-offów. Najpopularniejszym z nich była seria "Mario Kart", której 8. odsłona w wersji Deluxe wciąż okupuje wysokie miejsce na listach sprzedaży. Nic w tym dziwnego - jeżeli lubicie rywalizację w jakiejkolwiek formie, to "Mario Kart" jest właśnie dla was. Znaczy, przede wszystkim dla waszych dzieci, ale wy również będziecie się świetnie bawić. Tylko uważajcie na to, by nie dawać z siebie wszystkiego, gdy będziecie grali przeciwko waszym pociechom - poczucie sromotnej porażki może skończyć się ogromną ilością łez ze strony najmłodszych, a chyba nie o to chodzi w grach wideo:

3. Seria Sims

Popularne Simsy są w gruncie rzeczy wirtualnym domkiem dla lalek. Znacznie tańszym domkiem dla lalek. Do tego pozwalającym na niemalże dowolne modyfikowanie nie tylko lalek, ale także samego domku. Możliwości w Simsach są praktycznie nieskończone (zwłaszcza, gdy uruchomi się kilka kodów), a jedyne co nas ogranicza, to wyobraźnia. Gra jest więc idealnym sposobem na rozwinięcie kreatywności wśród dzieci - te same mogą sobie tworzyć scenariusze, które osadzą we własnym świecie. Tylko czasami kontrolujcie, jak wasze pociechy grają w Simsy - szybko bowiem mogą odkryć, że gra pozwala na tworzenie wymyślnych sal tortur, a wtedy czeka was długa rozmowa, w której będziecie musieli wyjaśnić, czemu powolne mordowanie jest moralnie i społecznie nieakceptowalne:

4. Seria Rayman (zwłaszcza Rayman: Szalone Kórliki)

Okej, prawdziwi fani Raymana mogą się zdenerwować za wyróżnienie części, która przyczyniła się do "śmierci" tytułowego bohatera i sprawiła, że stał się żartem w branży. Nie mniej, Kórliki były Minionkami, zanim powstały Minionki. Do tego wyglądają naprawdę idiotycznie, co w tym wypadku jest całkowitym plusem. Rayman od zawsze był dobrą platformówką i szkoda, że nie cieszy się taką popularnością, jak jeszcze 15 lat temu, ale cóż - nadal można włączyć dzieciom starsze odsłony serii i obserwować jak się cieszą podczas grania:

5. Seria Tycoon (ZOO, Rollercoaster, itp.)

Kto jako dziecko nie chciał być naczelnikiem parku rozrywki albo ZOO? No właśnie - prawdopodobnie każdy. Gry z serii "Tycoon" pozwalały na spełnienie marzeń i stworzenie najlepszych parków przyrody i rozrywki jakie ten świat widział. Sprowadzanie coraz to ciekawszych zwierzaków, budowanie coraz bardziej zaawansowanych kolejek i innych atrakcji nie tylko sprawiało ogromną przyjemność, ale uczyło też sprawnego zarządzania dostępnymi środkami. W trakcie zabawy uczyliśmy się cierpliwości, ekonomicznego podejmowania decyzji, a także odpowiedzialności:

6. Seria LEGO Star Wars

Gry przygodowe przygotowane we współpracy LEGO z różnymi znanymi markami przemysłu rozrywkowego są po prostu świetne. Pełne prostego, slapstickowego humoru, zagadek logicznych oraz niezliczonej ilości postaci, z których większość miała jakieś specjalne umiejętności pozwalające na pokonywanie kolejnych przeszkód. My szczególnie polecamy oryginalną serię, czyli LEGO Star Wars, aczkolwiek przygody Pottera albo bohaterów Marvela w wersji klockowej też przyniosą wam sporą frajdę. Co najlepsze - gra jest zbudowana do grania w trybie kooperacji, więc możecie przejść produkcję wraz z dzieciakami:

7. Seria Spyro

Platformówka ze słodkim fioletowym smoczkiem w roli głównej - czego tu nie lubić? Trylogia gier doczekała się kilka lat temu wersji odświeżonej i wygląda naprawdę ślicznie, do tego nie przeraża ceną. Oprócz tego zapewni naprawdę długie godziny dobrej zabawy. Oczywiście, niektórym rodzicom może się nie podobać ilość "przemocy" obecnej w grze (w końcu ziejemy ogniem i przeprowadzamy potyczki z innymi magicznymi stworzonkami), na szczęście styl graficzny jest na tyle przyjazny, że nie zwracamy na nią zbytnio uwagi. Spyro to naprawdę przyjemna seria, w którą po prostu warto zagrać:

8. Minecraft

Na liście nie mogło zabraknąć jednej z najlepszych gier ostatniej dekady. Popularność Minecrafta nie wzięła się znikąd - to naprawdę diabelnie wciągająca gra, dostarczająca mnóstwo zabawy na naprawdę długie godziny. Ilość możliwości w grze jest (podobnie jak w Simsach) ograniczona jedynie przez naszą wyobraźnię, a sama produkcja jest wciąż rozwijana przez twórców, więc cały czas pojawiają się w niej nowości. Tryb przetrwania, w którym jesteśmy zmuszeni do tworzenia własnej cywilizacji jest strzałem w dziesiątkę, bo sama gra po prostu zmusza nas do kreatywności i poszukiwania odpowiedzi na kolejne wyzwania i problemy, na które natrafimy. Istne cudo:

9. Seria Pokemon

Pokemony musiały się znaleźć w tym zestawieniu. Po prostu musiały. Seria od lat pobija rekordy sprzedaży, chociaż same podstawy rozgrywki wciąż są takie same - kolekcjonowanie kolejnych gatunków Kieszonkowych Stworków, a następnie wybieranie z nich naszej drużyny, z którą podbijemy cały świat. Prosta mechanika walki turowej na zasadzie kamień-papier-nożyce jest genialna w swojej prostocie, a dzieciaki mogą się szybko nauczyć strategicznego myślenia podanego w kolorowej i bajkowej oprawie graficznej - w końcu to my musimy zadecydować, który zestaw stworków najlepiej pomoże nam w zadaniu, którym jest stanie się mistrzem Pokemon.

10. Tetris

Jeżeli jesteście oldschoolowymi graczami, to doskonale wiecie, że należy doceniać pierwowzory, na których opiera się cała branża. Jednym z nich jest niewątpliwie Tetris. Gra tak prosta w swoim założeniu, że do tej pory nie wymyślono lepszej i bardziej przystępnej produkcji logicznej. Dopasowywanie kolejnych klocków do wolnych miejsc jest wciągające, a jednocześnie niesamowicie satysfakcjonujące. Co najważniejsze - jest w dużej mierze losowe i nigdy się nie kończy, więc zawsze istnieje możliwość, że uda nam się pobić swój poprzedni rekord. Niewątpliwie w popularności Tetrisa pomaga też jego niesłychana dostępność - teraz bez problemu możecie znaleźć darmową wersję tej gry w wersji na telefon. Absolutny klasyk i produkcja, którą musi sprawdzić każdy aspirujący gracz: