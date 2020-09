Nie wypuszczajcie dzieciaków na Halloween ze względu na pandemię

Chociaż sytuacja epidemiczna w naszym kraju jest w gruncie rzeczy nienajgorsza, to po co mamy kusić los? Amerykańskie CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) wydało oficjalne oświadczenie i swego rodzaju poradnik na temat tego, jak obchodzić różne nadchodzące święta. I chociaż lista jest przeznaczona dla definitywnie bardziej dotkniętej koronawirusem Ameryki, to możemy wziąć pod uwagę porady ich lekarzy.

Lepiej nie wypuszczajcie dzieciaków w Halloween

Oczywiście lekarze na początku zaznaczają, że większość halloweenowych tradycji jest niebezpieczna i ryzykowna w obecnych czasach. Różne aktywności podzielili na grupy zagrożenia - najniższym zagrożeniem jest oczywiście dekoracja domów i wycinanie wzorków w dyniach.

Nieco wyższy poziom mają imprezy z małą ilością ludzi, z zachowaniem odpowiedniego dystansu i najlepiej na zewnątrz (co w Polsce pod koniec października raczej nie wchodzi w grę).

CDC natomiast absolutnie zakazało tradycyjnego chodzenia po domach i zbierania cukierków od obcych osób. Jak wiemy, koronawirus przechodzi drogą powietrzną, więc takie zachowanie może być bardzo ryzykowne. Zwłaszcza, że podobno dzieci mogą lepiej przenosić wirusa od osób dorosłych.

Ciekawe jakie restrykcje przedstawi polskie Ministerstwo Zdrowia przy okazji 1 Listopada i odwiedzin na grobach.