Nie został wpuszczony na własny pogrzeb. Posadzono go na krześle przed wejściem [WIDEO]

Uroczystość pogrzebowa 29-latka z Port of Spain na Karaibach odbyła się bez jego "udziału". Kościół nie wyraził zgody na wprowadzenie zwłok do budynku.

Kuriozalna sytuacja miała miejsce 25 listopada 2020 na Karaibach, w mieście Port of Spain, gdzie nietypowego pogrzebu zażyczyła sobie rodzina zmarłego. Che Lewis, 29-letni mężczyzna, który wraz z ojcem został zastrzelony we własnym domu, dotarł do kościoła przyodziany w ekstrawagancki strój, siedząc na krześle. Przedstawiciele parafii św. Jana Ewangelisty, w której miała odbyć się uroczystość pogrzebowa, odmówili wprowadzenia zwłok do kościoła, twierdząc, że powinny znajdować się w trumnie. Rodzina zmuszona była do pozostawienia zmarłego przed wejściem do budynku i przeprowadzenia ceremonii bez ciała jednego ze zmarłych.

Karaiby. Nieboszczyka nie wpuszczono na własny pogrzeb

Forma ostatniego pożegnania 29-letniego Che Lewisa nie spodobała się ani miejscowym duchownym, ani lokalnej policji. Winą za nieprzyjemną sytuację należy obarczać jednak nie tylko rodzinę, która planując pogrzeb puściła wodzę fantazji, ale także zakład pogrzebowy, który spełnił ich niecodzienne życzenie. Jak podaje portal The Sun, sloganem firmy jest hasło "Każde życie jest wyjątkowe, dlatego każdy pogrzeb powinien być wyjątkowy". I trzeba przyznać, że postarali się o wyjątkową uroczystość. Tyle, że nie mieszczącą się w ramach wspólnoty wyznaniowej, do której należał zmarły.

Ciało Che najpierw zabalsamowano w pozycji siedzącej na krześle i przez trzy dni obserwowano w zakładzie pogrzebowym. W dniu uroczystości posadzono je w otwartym karawanie i przewieziono ulicami Port of Spain, stolicy Trynidadu i Tobago na Karaibach. Nieboszczyk miał na sobie białe spodnie i różową marynarkę oraz okulary przeciwsłoneczne. Przez miasto przejeżdżał w towarzystwie dwóch mężczyzn, którzy odtwarzali muzykę z głośników.

Kiedy dziwaczny kondukt pogrzebowy dotarł na miejsce, wprawił w osłupienie pracowników kościoła. Osoby odpowiedzialne za religijną ceremonię wytłumaczyły żałobnikom, że nie mogą wpuścić do środka zwłok, które nie są w trumnie. Ciało Che pozostawiono więc na krześle przy wejściu do budynku, gdzie otoczono je specjalnym ogrodzeniem. Mężczyzna, który za życia był DJ-em, przypominał VIP-a przed wejściem do nocnego klubu. Według doniesień The Sun nieboszczyk wyglądał tak "żywo", że niektórzy uczestnicy pogrzebu nie zdawali sobie sprawy, że mężczyzna jest martwy i komentowali brak maseczki na jego twarzy. Cała sytuacja nie rozbawiła jednak lokalnych duchownych, którzy uznali ją za brak szacunku do zmarłego i zapowiedzieli, że będą bardziej czujni w kwestii nadchodzących pogrzebów. Sprawę bada także policja, która poinformowała, że za tak niebezpieczny przejazd ulicami miasta grozi nawet 750 funtów mandatu.

Cały przemarsz i ceremonia były transmitowana online. W sieci można znaleźć wideo i zdjęcia z tej uroczystości:

Podczas mszy pogrzebowej w kościele znajdowała się tradycyjna trumna z ciałem ojca Che, 54-letniego Adlaya. Przed pochówkiem również ciało syna zostało złożone w trumnie.

Ekstremalne balsamowanie ekstremalnym pomysłem na pogrzeb

Jak się okazuje, pomysł rodziny zamordowanego DJ-a nie była aż tak wyjątkowy, jak mogłoby się wydawać. "Ekstremalne balsamowanie" to stosunkowo nowy pogrzebowy trend, którego początki sięgają 2008 roku. Wówczas pierwsze próby konserwowania ciała poprzez wstrzykiwanie usztywniających je chemikaliów, podjęto w Puerto Rico. Celem takiego zabiegu ma być podobno bardziej uroczyste pożegnanie zmarłego, jednak fakty są takie, że ustawienie zwłok w pożądanej pozycji wymaga niezwykle makabrycznych metod. Ciała są przybijane do podłoża, stabilizowane prętami, a w wyjątkowo opornych przypadkach - ich kończyny są rozłupywane.

Mimo to, zapotrzebowanie na tego typu pogrzebowe atrakcje stale rośnie. Portal The Sun podaje, że żałobnicy są w stanie zapłacić nawet 2 tysiące funtów (czyli prawie 10 tysięcy złotych), za tę nietypową formę "ożywienia" swoich bliskich.