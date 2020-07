Nie żyją najstarsze bliźniaki syjamskie. Ronnie i Donnie Galyon mieli 68 lat

Bliźnięta syjamskie są niezwykle rzadkie. Takie dzieci rodzą się raz na miliony ciąż. Połowa wszystkich bliźniąt syjamskich rodzi się martwa, a kolejna jedna trzecia nie przeżyje dłużej niż 24 godziny po urodzeniu. Bliźniacy Ronnie i Donnie Galyon urodzili się w Ohio 28 października 1951 roku i byli złączeni mostkiem i brzuchem.

Ronnie i Donnie Galyon nie żyją. Byli najstarszymi bliźniakami syjamskimi na świecie

Ronnie i Donnie mieli niezwykłe dzieciństwo. Chłopcy byli połączeni od mostka do pachwiny i pierwsze dwa lata życia spędzili w szpitalu, bo lekarze próbowali ustalić, czy można ich rozdzielić. Kiedy w końcu ustalono, że nie jest to niemożliwe, malcy zostali odesłani do domu.

Rodzice Wesley i Eileen próbowali wysłać swoich synów do szkoły, ale nauczyciele nie wyrazili zgody, co doprowadziło do tego, że bliźnięta były analfabetami.

Kiedy Ronnie i Donnie skończyli cztery lata, ich ojciec postanowił zabrać ich w podróż po USA jako atrakcję, aby zarobić pieniądze na utrzymanie ich dużej rodziny. Bliźniacy do końca twierdzili, że dzięki temu "mieli miłe życie" a praca w branży rozrywkowej pozwoliła im poznać wielu interesujących ludzi, w tym gwiazdy takie jak Johnny Cash.

Mężczyźni odeszli z branży rozrywkowej w 1991 roku. Od tego czasu mieszkali w Ohio ze swoim młodszym bratem Jimem i jego żoną Mary.

Choć medycyna od czasów ich narodzin znacznie się rozwinęła i współcześni lekarze twierdzili, że separacja oby panów byłaby możliwa, Ronnie i Donnie nie wyrazili chęci rozdzielenia. W 2014 roku, na krótko przed ukończeniem 63 roku życia, bracia zostali uznani za najdłużej żyjącą parę bliźniąt syjamskich na świecie i wpisani do Księgi Rekordów Guinnesa. Mężczyźni zmarli w wieku 68 lat w Ohio.

