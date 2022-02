Nie żyje 31-letnia Jane Marczewski. Występ wokalistki w "Mam talent" przejdzie do historii

Wokalistka, mimo poważnej choroby, zdołała wystąpić w "Mam talent" i doprowadziła jurorów do łez. Niestety nie pojawiła się ponownie w programie. Zmarła w wieku 31 lat.

Jane Marczewski wystąpiła w amerykańskim "Mam talent" wykonując własną piosenkę, w której opisała swoje zmagania z rakiem. Jej występ oczarował jurorów, którzy postanowili wcisnąć "złoty przycisk", by dziewczyna przeszła od razu do finału. Niestety choroba nie pozwoliła jej wystąpić kolejny raz w programie. Wokalistka zmarła w wieku 31 lat.

Nie żyje 31-letnia Jane Marczewski. Jej występ w "Mam talent" przejdzie do historii

Wokalistka, która przyjęła pseudonim Nightbirde pojawiła się w talent show "Mam talent", by zaśpiewać piosenkę "It's Okay", którą sama napisała. Przed występem wspomniała, że ma raka i nowotwór zajął kręgosłup, wątrobę oraz płuca. Mimo tego, z uśmiechem wykonała swój utwór, a jurorzy mieli łzy w oczach. Simon Cowell wcisnął "złoty przycisk" i tym samym spełnił marzenie dziewczyny.

Po występie wokalistka wyznała, że lekarze dają jej 2% szans na przeżycie i dziewczyna powtarzała, że "2% to nie zero". Niestety pogarszający się stan zdrowia sprawił, że Jane Marchewski musiała zrezygnować z kolejnego występu w programie we wrześniu 2021. Portal people.com poinformował, że wokalistka przegrała walkę z rakiem i zmarła w wieku 31 lat.