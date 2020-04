Nie żyje Adam Schlesinger, wokalista Fountains of Wayne. Zmarł z powodu koronawirusa

Jak podaje Deadline, 1 kwietnia 2020 roku zmarł Adam Schlesinger. Mężczyzna był zakażony koronawirusem i w wyniku wstępnej autopsji, lekarze stwierdzili, że to COVID-19 był głównym powodem śmierci. Wokalista Fountains of Wayne miał 52 lata.

Nie żyje Adam Schlesinger

Laureat Emmy był również nominowany do Złotych Globów i Oscara za utwór przewodni do filmu "Szaleństwa młodości" z Tomem Hanksem. W 2010 roku zdobył natomiast Grammy za najlepszy album komediowy "A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!", nagrany we współpracy ze znanym amerykańskim komikiem i dziennikarzem, Stephenem Colbertem.

W Fountains of Wayne występował od 1995 roku. Zespół wydał 5 albumów studyjnych i chociaż żaden z nich nie bił rekordów popularności, to grupa doczekała się wielkiego przeboju w postaci "Stacy's Mom", który na samym YouTubie odsłuchano ponad 110 milionów razy:

Na śmierć wokalisty zareagowało dużo osób współpracujących ze Schlesingerem, a także celebryci będący fanami jego twórczości: