Nie żyje Alan Merrill. Autor hitu "I Love Rock ‘N’ Roll" zmarł z powodu koronawirusa

29 marca 2020 roku odszedł wokalista Alan Merill. Przyczyną jego śmierci był koronawirus. Muzyk miał 69 lat.

Nie żyje Alan Merrill. Miał koronawirusa

O śmierci Merilla poinformowała jego córka Laura Merrill za pośrednictwem Facebooka.

" Próbowałam zasnąć, ale nie mogę. Wstałam wczoraj całkiem zwyczajnie ze światem u mych stóp, a dziś leżę pusta. Zawsze była bardzo otwarta w mediach społecznościowych, ponieważ wierzyłam, że dzielenie się swoimi doświadczeniami, zarówno dobrymi, jak i złymi może leczyć, nie tylko mnie, ale również innych. Koronawirus zabrał mi dziś rano ojca. Dostałam dwie minuty na pożegnanie się, zanim wypędzono mnie z sali. Wydawał się być spokojny, a kiedy wyszłam, wciąż miałam iskrę nadziei, że nie będzie kolejnym paskiem po prawej stronie ekranu wiadomości CNN/Fox.

Przeszłam jeszcze 50 przecznic do domu z nadzieją w sercu. Miasto, które znałam, było puste. Czułam, że jestem tu jedyną osobą i być może na wiele sposobów rzeczywiście byłam. Jak to się mogło wydarzyć? Byłam na jego koncercie kilka tygodni temu. Zrobiłam mu portret na jego nowy album. Pisałam z nim wcześniej. Właśnie straciłam największą miłość swojego życia i nie będę w stanie przytulić kogokolwiek, bo byłam narażona na wirusa i muszę poddać się dobrowolnej kwarantannie na dwa tygodnie... w samotności. Nie wiem, jak to przetrawić. Potrzebuję waszej pomocy. Proszę, bądźcie bezpieczni. Nikt nie jest na to odporny, a to zagrożenie jest bardzo prawdziwe. "

Poruszający wpis to nie tylko podanie informacji o śmierci Alana Merilla, ale również osobista tragedia jego córki, a także apel do osób, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia wynikającego z epidemii koronawirusa.

Alan Merill urodził się 19 lutego 1951 roku na Bronksie w Nowym Jorku. Wraz z perkusistą Paulem Varleyem i gitarzystą Jake'em Hookerem współtworzył zespół The Arrows. W 1975 roku grupa stworzyła przebój "I Love Rock ‘N’ Roll".

To właśnie ten utwór kilka lat później wszedł na stałe do repertuaru Joan Jett & The Blackhearts. Wokalistka wyraziła żal z powodu odejścia Merrilla na swoim Twitterze.

" Właśnie dotarła do mnie okropna wieść o śmierci Alana Merrilla. Wysyłam swoją miłość do jego rodziny, przyjaciół i całej społeczności muzycznej. Nadal pamiętam, jak oglądałam The Arrows w telewizji w Londynie i byłam oszołomiona, że ta wykrzyczana piosenka mnie uderzyła. Z wielkim żalem życzę mu udanej podróży na drugą stronę. "

Merrill współpracował w swojej karierze z wieloma muzykami. W 1983 roku połączył siły ze zdobywcą nagrody Grammy - producentem Rickiem Derringerem i stworzył swój solowy album. Wielokrotnie grał razem z Meat Loafem. W 1989 roku dostał też angaż do serialu HBO "Encyclopedia Brown". Wydawał solowe albumy w latach 90. i 00., a także był gospodarzem programu telewizyjnego "Across the Pond" emitowanego w MyJam Music Network. Według słów córki w ostatnich tygodniach życia pracował nad swoją najnowszą płytą.

