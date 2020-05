Anthony James urodził się 22 lipca 1942 roku w Myrtle Beach w Północnej Karolinie, jako syn dwojga greckich imigrantów. Jego prawdziwe imię to Jimmy Anthony, zmienił je jednak gdyż istniał już znany aktor o takiej tożsamości. Gdy miał 18 lat przeniósł się wraz z matką do Los Angeles, by rozpocząć karierę aktorską.

Nie żyje Anthony James. Gwiazdor "Bez przebaczenia" miał 77 lat

Jego pierwszą poważną rolą był występ w nominowanym do Oscara kryminale "W upalną noc" z 1967. Kreacja złoczyńcy Ralpha przyniosła mu rozgłos i otworzyła drzwi do kariery. Anthony James wcielał się najczęściej w złoczyńców, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. Zagrał w takich filmach jak: "Znikający punkt", "Bydło Culpeppera", "Mściciel", "Hollywoodzki kowboj", "Spalone ofiary", "Powrót z Góry Czarownic" i "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?". Zaliczył też występy gościnne w serialach "Star Trek: Następne pokolenie" i "Świat według Bundych".

Jego ostatnią rolą był głośny film Clinta Eastwooda - "Bez przebaczenia". Anthony James wcielił się w nim w rolę "Chudego" Duboisa. Po tym porzucił aktorstwo na rzecz pisania i malarstwa. 26 maja 2020 roku przegrał walkę z rakiem. Zmarł w wieku 77 lat.