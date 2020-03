Nie żyje Bob Budowniczy. Aktor podkładający głos kultowemu bohaterowi miał 62 lata

24 marca 2020 roku zmarł William Dufris - amerykański aktor głosowy, który zasłynął rolą Boba Budowniczego w północnoamerykańskim dubbingu słynnego brytyjskiego serialu animowanego. Przyczyną śmierci był nowotwór. Dufris miał 62 lata.

Nie żyje William Dufris - głos Boba Budowniczego

O śmierci aktora poinformowała firma Pocket Universe Productions, której Dufris był współzałożycielem. Informacja pojawiła się na Twitterze.

" Jesteśmy zdruzgotani koniecznością poinformowania, że nasz współzałożyciel i reżyser "EC Comics Presents... The Vault of Horror" William Dufris zmarł z powodu raka. W sercach wielu ludzi zieje teraz pustka. Więcej informacji zdradzimy później. Bądź błogosławiony, Bill. "

Dufris urodził się 1 lutego 1958 roku w Houlton w stanie Maine. Przygodę z dubbingiem i nagraniami lektorskimi zaczął jako dwudziestolatek w Londynie. Pracował przy audiobookach, materiałach do nauki języków, a także jako aktor w słuchowiskach BBC u boku takich gwiazd jak Helena Bonham-Carter, Kathleen Turner, Sharon Gless czy Stockard Channing.

Wcielał się również w Spdier-Mana w słuchowiskach reżyserowanych przez Dirka Maggsa. Występował też w "Sędzim Dreddzie" i "Amerykańskim wilkołaku w Londynie". Maggs wspomniał o współpracy z Dufrisem w swoim własnym wpisie upamiętniającym aktora.

" Spoczywaj w pokoju BIllu Dufrisie. Książę. Miłość i kunszt, który wprowadzał do każdej roli od "THE AMAZING SPIDER-MAN" przez "Sędziego Cala" w "SĘDZIM DREDDZIE" po "VOYAGE" Steve'a Baxtera w 1999 roku i naszej ostatniej współpracy nad "Z ARCHIWUM X". Jasne światło zgasło dla świata. Kocham cię, kolego. "

Dufris stał się najbardziej znany dzięki roli Boba Budowniczego. Jego głos dla milionów widzów w USA i Kanadzie należał do wesołego bohatera, który wraz z maszynami budowlanymi rozwiązywał kolejne problemy. Dufris wcielał się w Boba Budowniczego w dziewięciu sezonach serialu. Dubbingował też bohaterów w serialu "Rocky i ptaki Dodo" a także użyczał głosu w angielskojęzycznych wersjach anime "Odin", "Venus Wars" oraz "Lupin the Third".

Ostatnim przedsięwzięciem Dufrisa było słuchowisko "EC Comics Presents… The Vault of Horror!" - dźwiękowa adaptacja słynnych komiksów grozy z lat 50. XX wieku.

