Kolejna strata dla świata filmu. 4 października 2020 roku odszedł Clark Middleton. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Był nie tylko aktorem, ale również producentem, scenarzystą i reżyserem filmowym. Miał 63 lata.

Nie żyje Clark Middleton

Jak podaje Deadline, śmierć Middletona potwierdził jego agent Steve Stone. Przyczyną śmierci był wirus Zachodniego Nilu. Mogą roznosić go komary i nie ma na niego lekarstwa ani szczepionki. Chociaż pochodzi z Afryki, od jakiegoś czasu występuje w Stanach Zjednoczonych. Żona Middletona, Ellisa napisała oficjalne oświadczenie w sprawie śmierci męża.

" Z ciężkim sercem informuję o końcu życia, które było godne świętowania: Clark Tinsley Middleton miał 63 lata - ukochany aktor, scenarzysta, reżyser, nauczyciel, bohater, mąż, latarnia morska, przyjaciel. Clark odszedł 4 października z powodu wirusa Zachodniego Nilu, na którego nie ma lekarstwa. Clark miał piękną duszę, która spędziła całe życie, przeciwstawiając się ograniczeniom i pomagając osobom z niepełnosprawnościami. "

Middleton urodził się w 1957 roku. W wieku 4 lat stwierdzono u niego reumatoidalne zapalenie stawów, z którym zmagał się przez resztę życia. Swoją przygodę z przemysłem filmowym rozpoczął w 1983 roku w serialu komediowym "American Playhouse". W latach 90. występował w niezliczonej ilości produkcji telewizyjnych jako aktor drugoplanowy i epizodyczny. W swojej karierze miał role w takich produkcjach jak "Prawo i porządek", "Jonny Zero", "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas", "Gotham", "Sekta", "Snowpiercer" oraz w trzecim sezonie "Twin Peaks". Grał również Glena Cartera w serialu "Czarna lista".

Występował też w wielu filmach, między innymi w "Bail Jumper", "The Contenders", "Igraszkach losu", "Sin City", "Gutterbee", "Trivia Night" czy "Birdman". Zagrał również Ernie'ego w drugiej części "Kill Billa". Pisał scenariusz do "Idee Fix" i "My Milonga". Ten ostatni tytuł również reżyserował.

