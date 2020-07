Nie żyje Ennio Morricone, legendarny kompozytor muzyki filmowej

Tragiczne wieści z Rzymu - jak potwierdza dla włoskich mediów Giorgio Assuma, wieloletni przyjaciel i prawnik Morricone, artysta zmarł 6 lipca 2020 roku we własnym domu w Rzymie. Ennio Morricone miał 91 lat.

Ennio Morricone nie żyje

Zasłynął oczywiście swoimi kompozycjami do legendarnych spaghetti-westernów. Jego ścieżki dźwiękowe do "Dobrego, złego i brzydkiego", "Za garść dolarów", czy "Za garść dolarów więcej" przeszły do historii kinematografii. Trudno jest znaleźć kogoś, kto nie rozpozna TEGO charakterystycznego motywu przewodniego:

Morricone napisał łącznie ścieżki dźwiękowe do ponad 500 projektów, został uhonorowany Oscarem w 2016 roku (za muzykę do "Nienawistnej ósemki" Quentina Tarantino) i współpracował z reprezentantem niemalże każdego gatunku muzycznego - od Busta Rhymesa do Hansa Zimmera, inspirując przy okazji wszystkich od Metalliki aż do wspomnianego Tarantino.

