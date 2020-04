4 kwietnia 2020 roku koronawirus zabrał kolejną ofiarę. Tym razem walkę z COVID-19 przegrał amerykański aktor Forrest Compton. Miał 94 lata.

Nie żyje Forrest Compton

Smutną informację przekazał portal Shelter Island Reporter. Jego śmierć potwierdzili bliscy przyjaciele artysty. Compton odszedł w sobotę w nocy z powodu komplikacji wywołanych koronawirusem.

Urodził się 15 sierpnia 1925 roku w Reading w Pensylwanii. W czasie II wojny światowej służył w 103 oddziale piechoty podczas misji we Francji. Po zakończeniu konfliktu zbrojnego wrócił do kraju i rozpoczął studia politologiczne na Swarthmore College. Finalnie ukończył uczelnię, studiując Anglistykę. Compton rozpoczął na uczelni przygodę z aktorstwem, tworząc sztuki teatralne. Po zakończeniu nauki rozpoczął aktorstwo na Yale Drama School wraz ze swoim kolegą z roku Paulem Newmanem.

Compton zasłynął jako aktor serialowy. Jedną z pierwszych ról był udział w serialu "The Brighter Day" w 1961 roku. Do jego najsłynniejszych ról należała jednak postać prokuratora Mike'a Karra w produkcji "The Edge of Night".

Przez wiele lat występował również w popularnych operach mydlanych, między innymi "As the World Turns", "One Lie to Live" i "All My Children". Grał też w takich produkcjach jak "Gomer Pyle: USMC", "Strefa mroku", "That Girl", "My Three Sons", "77 Sunset Strip", "Mayberry RFD", "Mannix", "The Troubleshooters" czy "Hogan’s Heroes". Wystąpił w kilku filmach, między innymi w "McBainie" u boku Christophera Walkena. Jedną z ostatnich ról Comptona był udział w serialu "Nie ma sprawy" z 2001 roku.

