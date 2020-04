Nie żyje Honor Blackman. Najsłynniejsza dziewczyna Bonda odeszła w wieku 94 lat

W poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku zmarła najsłynniejsza dziewczyna Agenta 007 - Honor Blackman. Znana aktorka, utalentowana również muzycznie, miała 94 lata. Wieść o jej śmierci przekazali najbliżsi.

Honor Blackman rozpoczęła karierę aktorską w 1947 roku, w wieku 22 lat. Największą sławę przyniosły jej role dr Cathy Gale w serialu "Rewolwer i melonik" (ang. "The Avengers") oraz Pussy Galore w "Goldfinger" - dziewczynę Bonda, w którego wcielał się wówczas Sean Connery. Z racji swojego wieku (miała wówczas 38 lat) była najstarszą z dziewczyn Agenta 007 w historii. Uznawana jest również za tę najsłynniejszą.

Na przestrzeni lat, brytyjska aktorka wystąpiła w wielu produkcjach. Mogliśmy ją podziwiać między innymi w "Konspiratorze", "SOS Titanic", "Shalako", "Coś wielkiego", a także w drobnych rolach w "Dzienniku Bridget Jones", "Doktorze Who" i "Columbo". Honor Blackman była również utalentowana muzycznie. W 1964 nagrała wraz z Patrickiem Macnee utwór "Kinky Boots", który okazał się wielkim hitem. Ostatecznie, Brytyjka wydała jeden album zatytułowany "Everything I've Got".

Honor Blackman zmarła w poniedziałek 6 kwietnia 2020 roku, w swoim domu w Lewes, Sussex. Wieść o jej śmierci przekazała rodzina w oświadczeniu da magazynu The Guradian. Aktorka zmarła z przyczyn naturalnych w wieku 94 lat.

