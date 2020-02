Nie żyje Jerzy Gruza. Twórca "Czterdziestolatka" i "Wojny domowej" miał 87 lat

Wielka strata dla polskiego kina i telewizji. W nocy 16 lutego 2020 roku w Warszawie odszedł Jerzy Gruza - słynny reżyser, scenarzysta, okazjonalnie również aktor filmowy. Był również autorem programów emitowanych w telewizji przez lata związany z TVP.

Nie żyje Jerzy Gruza

O śmierci filmowca za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej w oficjalnym komunikacie poinformował rzecznik prasowy Stowarzyszenie Filmowców Polskich Grzegorz Wojtowicz.

" Jerzy Gruza, reżyser i scenarzysta filmowy, telewizyjny i teatralny, aktor, wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, twórca seriali "Wojna domowa" i "Czterdziestolatek", zmarł dziś w nocy w Warszawie. Miał 87 lat "

Gruza urodził się 4 kwietnia 1932 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Po szkole filmowej podjął wieloletnią współpracę z Telewizją Polską. Był współtwórcą takich programów jak "Poznajmy się" czy "Małżeństwo doskonałe", a także reżyserem spektakli Teatru Telewizji.

To właśnie współpracując z TVP powołał do życia kultowe polskie seriale, które chętnie oglądane są do dziś. Wśród produkcji telewizyjnych Gruzy pojawiły się "Wojna domowa", "Czterdziestolatek", "Pierścień i róża", "Czterdziestolatek. 20 lat później", czy "Tygrysy Europy". Tworzył również filmy.

W filmografii Gruzy znalazły się takie produkcje, jak "Mistrz tańca", "Dzięcioł", "Motylem jestem, czyli romans 40-latka", "Gulczas, a jak myślisz...", "Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja" oraz ostatnia produkcja w jego reżyserii - "Dariusz" z 2019 roku. Wielokrotnie występował w filmach i serialach, głównie swoich własnych.

Jerzy Gruza był laureatem wielu nagród. Otrzymał między innymi Honorową Nagrodę Jańcia Wodnika za całokształt twórczości podczas 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia 2015" czy Platynowe Lwy za całokształt twórczości podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 1983 roku został dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni. Pełnił tę funkcję do 1991 roku.

