Nie żyje Joel Schumacher - twórca "Batmana" i "Straconych chłopców"

22 czerwca 2020 roku odszedł Joel Schumacher - słynny reżyser i scenarzysta filmowy. Miał 80 lat. Przegrał walkę z nowotworem.

Nie żyje Joel Schumacher

Informację o śmierci filmowca podał portal Variety. Według przedstawicieli Schumachera reżyser od wielu miesięcy zmagał się z rakiem. Niestety jego organizm nie wytrzymał i artysta zmarł. Odszedł w Nowym Jorku - mieście, z którego pochodził. Jego najbardziej znane filmy to sławetna seria o Mrocznym Rycerzu: "Batman i Robin" oraz "Batman Forever". To jednak niejedyne dokonania Schumachera.

Przyszedł na świat 29 sierpnia 1939 roku w Nowym Jorku. Był wychowywany przez matkę po tym, jak ojciec zmarł, gdy Schumacher miał 4 lata. Każdą wolną chwilę spędzał w kinie. Jednak w 1965 roku ukończył Parsons School of Design i marzył o pracy projektanta. Spełniał się w tym zawodzie w Henri Bendel. Prowadził też własny butik oraz studiował wzornictwo przemysłowe i projektowanie odzieży w nowojorskim Fashion Institute of Technology. Szybko jednak dotarło do niego, że prawdziwym powołaniem jest kinematografia.

Z tego powodu przeniósł się do Los Angeles, gdzie rozpoczął pracę na planach filmowych jako kostiumolog. Pracował przy takich tytułach jak "Graj jak z nut", "Ostatnie słowo Sheili", "Zakochany Blume", "Śpioch" Woody'ego Allena, "Więzień Drugiej Alei" czy "Wnętrza". Próbował też swoich sił w scenariopisarstwie, tworząc skrypty do takich produkcji jak "Błysk" i "Myjnia".

W 1974 roku rozpoczął karierę reżysera dramatem biograficznym "Virginia Hill", w którym wystąpili Dyan Cannon i Harvey Keitel. Była to jednak produkcja telewizyjna. Reżyserski debiut kinowy nastąpił w roku 1981. Mowa o całkiem popularnej swego czasu komedii science fiction "O kobiecie, co malała". Uznanie widzów zdobył jednak swoimi kolejnymi filmami - melodramatem "Ognie świętego Elma" oraz kultowym horrorem "Straceni chłopcy".

W latach 90. postały jego najsłynniejsze filmy - "Linia życia", "Upadek", "Klient", "Czas zabijania", "Osiem milimetrów", a także wspomniane wcześniej dwie produkcje o Batmanie. W 2004 roku stworzył adaptację "Upiora w operze". Film zdobył trzy nominacje do Oscara. Był również reżyserem wielu teledysków. Współpracował między innymi z INXS, Lennym Kravitzem, Sealem, The Smashing Pumpkins, Scars On Broadway czy The Killing Floor. Po raz ostatni na planie w roli reżysera obecny był w 2013 roku. Stworzył wtedy dwa odcinki drugiego sezonu "House of Cards".

Joel Schumacher słynął nie tylko ze swoich filmów. Był jednym z reprezentantów społeczności LGBT. Przez większość swojej kariery otwarcie mówił o swoim homoseksualizmie.

Zobacz też: Czy „Batman i Robin” to film gejowski? Jego twórca odpowiada