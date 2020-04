Nie żyje Marek Palpuchowski, współzałożyciel sieci kin Helios

Jak opisuje przedsiębiorcę Dziennik Łodzki, Marek Palpuchowski był jedną z najważniejszych postaci zjawiska zwanego Łodzią Filmową. To właśnie kino Bałtyk było jednym z najlepszych i najbardziej znanych niesieciowych kin w Polsce. Wyróżniało się świetnej jakości sprzętem, ogromnym ekranem, co prowadziło do tego, że wiele polskich premier odbywało się właśnie tam.

Nie żyje współzałożyciel sieci kin Helios

Bałtyk był też jedną z podwalin sukcesu sieci kin Helios - wraz z kinem Capitol były to pierwsze placówki należące do spółki Helios. Od 1992 roku firma otworzyła kolejne 47 kin, co oznacza, że łącznie jest dziś w Polsce aż 49 kin Helios.

Marek Palpuchowski należał też do Stowarzyszenia Kina Polskie i Stowarzyszenia Łódź Filmowa, a także interesował się sprawami dot. Łodzi.