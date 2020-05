Marge Redmond znana była przede wszystkim z roli siostry Jacqueline w serialu "The Flying Nun" emitowanym w latach 1967-1970. Pojawiła się łącznie w 80 odcinkach, a poza występem aktorskim, służyła również głosem jako narratorka, za co otrzymała nominację do nagrody Emmy.

Nie żyje Marge Redmond. Gwiazda "Strefy Mroku" i "The Flying Nun" miała 95 lat

Redmond słynęła również z udzielania głosu w reklamach Cool Whip, a także występu gościnnego w kultowym serialu grozy "Strefa Mroku". Zagrała również w wielu kinowych hitach, takich jak "Tajemnica morderstwa na Manhattanie" Woody'ego Allena, czy ostatni film Alfreda Hitchcocka - "Intryga rodzinna".

Marge Redmond zmarła 10 lutego 2020 roku, jednak informacja o jej śmierci została podana do wiadomości publicznej dopiero dziś. Smutne wieści przekazano na łamach magazynu SAG-AFTRA. Nie zdradzono przyczyny śmierci aktorki.