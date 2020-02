Jak podaje Super Express, dziś rano (27.02.2020) zmarł Paweł Królikowski - ceniony polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Odszedł po długiej i wyczerpującej walce z chorobą.

Nie żyje Paweł Królikowski. Znany polski aktor miał zaledwie 58 lat

Paweł Królikowski od lat zmagał się z chorobą neurologiczną. W 2016 roku usunięto mu tętniaka mózgu, jednak to nie wystarczyło, by powrócił do zdrowia. Aktor zmuszony był do zaprzestania kariery aktora i prezentera. 20 grudnia 2019 roku trafił do szpitala, którego - zgodnie z doniesieniami - już nigdy miał nie opuścić.

Wieść o śmierci Pawła Królikowskiego miał przekazać redakcji Super Expressu jego przyjaciel. Aktor zostawił po sobie żonę oraz pięcioro dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina.

1 kwietnia 2020 roku Paweł Królikowski skończyłby 59 lat. Karierę aktorską rozpoczął w 1984 roku filmem młodzieżowym "Dzień kolibra". Jego filmografia liczy kilkadziesiąt tytułów, jednak zdecydowanie najpopularniejszą rolą był dla niego występ w serialu "Ranczo". W latach 2014-2019 zasiadał również w jury popularnego programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

