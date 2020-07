Nie żyje Peter Green. Współzałożyciel Fleetwood Mac miał 73 lata

Peter Green uznawany jest za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów. Jako pierwszy gitarzysta i wokalista Fleetwood Mac, współpracował z zespołem do 1970 roku. Potem kontynuował karierę solo.

Nie żyje Peter Green

Przyszedł na świat w 1946 roku w Londynie. Gdy rozpoczął muzyczną karierę, wraz z basistą Johnem McVie i perkusistą Mickiem Fleetwoodem założył grupę Fleetwood Mac, z którą wydał cztery pierwsze albumy: "Fleetwood Mac", "Mr. Wonderful", "English Rose" oraz "Then Play On". Znajdowały się na nich takie przeboje jak: "Man of the World", "Albatross", "Need your love so much" czy "Black Magic Woman".

W 1970 roku opuścił zespół. Zaczął nadużywać narkotyków i zmierzył się ze schizofrenią. W następnych latach nagrał łącznie siedem solowych albumów i dziesięć albumów ze Splinter Group. Brał udział również w projektach innych artystów. Dwukrotnie powrócił jeszcze do Fleetwood Mac, by pomóc grupie dokończyć trasę koncertową i jeden z utworów.

W 1998 roku, wraz z pozostałymi członkami Fleetwood Mac, Peter Green został wprowadzony do Rock & Roll Hall Of Fame. Zmarł 25 lipca 2020 roku we śnie. Smutne wieści przekazała radczyni prawna, działająca w imieniu jego rodziny.