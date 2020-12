Nie żyje Pierre Cardin, wybitny projektant mody. Mężczyzna miał 98 lat

Pierre Cardin nie żyje. Francuski projektant mody włoskiego pochodzenia zmarł 29 grudnia 2020 roku w Neuilly. Odszedł w szpitalu w wieku 98 lat. Smutną informację przekazała za pośrednictwem Twittera francuska agencja prasowa.

Pierre Cardin nie żyje

Jak czytamy na portalu BBC, informację o śmierci wybitnego projektanta mody przekazała mediom jego rodzina.

Cardin przyczynił się do zrewolucjonizowania mody dzięki swoim futurystycznym projektom z lat 60. i 70. Do dziś to jeden z najpopularniejszych i najwybitniejszych projektantów mody na świecie.

Mężczyzna był również pionierem w kwestii przebudowy przemysłu modowego. Licencjonował swoją markę oraz wykorzystywał wiele sprytnych posunięć biznesowych. Był uważany za najstarszego żyjącego projektanta mody najdłużej pracującego w zawodzie.

Zmarł Pierre Cardin, wybitny projektant mody

Pierre Cardin urodził się we Włoszech, skąd wraz z rodzicami wyemigrował do Francji. Studiował architekturę na paryskiej uczelni i pracował między innymi z Christianem Diorem. W 1950 roku założył swój własny dom mody. Jest znany ze swoich awangardowych projektów oraz preferencji skupionych wokół geometrycznych kształtów i motywów.