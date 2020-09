Nie żyje Sid McCray, wokalista Bad Brains

Smutne wieści dla fanów punka - 9 września zmarł Sid McCray, oryginalny wokalista zespołu Bad Brains. O śmierci poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych grupy. Przyczyna śmierci McCraya pozostaje nieznana.

Nie żyje Sid McCray, oryginalny wokalista Bad Brains

McCray był liderem zespołu w latach 1977-1978, kiedy to byli jeszcze jazzową grupą Mind Power. To on przedstawił H.R-owi i reszcie punk rocka, głównie przez albumy Sex Pistols i Ramones. W końcu zespół postanowił zmienić swoją nazwę na Bad Brains, bo zainspirował ich utwór Ramones o tym samym tytule.

McCray napisał wczesne piosenki Bad Brains, takie jak "The Regulator", ale w końcu zrezygnował z pozycji wokalisty, którą oddał H.R-owi. Jak wytłumaczył w dokumencie "Finding Joseph I" o wokaliście Bad Brains:

" Przez chwilę śpiewałem z zespołem, ale moim zdaniem H.R. był dużo lepszym wokalistą. To nie były zawody - naprawdę myślałem, że jest lepszym wokalistą, bardziej "teatralnym". "

Sid McCray zmarł 9 września 2020 roku. Przyczyna jego śmierci jest nieznana.