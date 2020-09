Smutne wieści dla fanów grupy Bloodthirst. Dnia 11 września 2020 roku odszedł Sławek "Kura" Withulz. Był gitarzysta zespołu.

Nie żyje Sławek Kura Withulz

Informacja o śmierci "Kury" pojawiła się w relacji na Instagramie LefhtHandSounds. Doniesienia potwierdził portal Chaos Vault.

"Kura" grał z Bloodthirst w swojej karierze - w latach 2000-2002 i 2004-2009. Nie podano przyczyny śmierci muzyka. Nie wiadomo też, ile miał lat.

Bloodthirst to polski zespół thrashmetalowy, który powstał w 1999 roku w Poznaniu. Obecnie w skład grupy wchodzą Piotr "Rambo" Szymański - gitara i wokal, Marcin "Rybosh" Rybicki - gitara basowa, Grzegorz "Gregor" Puszkarek - gitara, Damian "Urpin" Urbanowski - perkusja. Bloodthirst ma na swoim koncie trzy albumy długogrające - "Let Him Die" z 2007 roku, "Sanctity Denied" z 2009 roku i "Chalice of Contempt" z 2014 roku.

Zobacz też: Nie żyje Gienek Loska. Zwycięzca "X Factora" miał 45 lat