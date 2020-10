Przerażająca informacja z Atlanty. 3 października 2020 roku zastrzelono Thomasa Jeffersona Byrda - 70-letniego aktora, który wystąpił w wielu produkcjach Spike'a Lee. Sprawę zabójstwa bada policja.

Jak podaje Deadline, ciało Byrda został znaleziony w niedzielę rano 4 października. Medycy stwierdzili zgon w wyniku kilkukrotnego postrzelenia w plecy z broni palnej. Na razie nie ujawniono szczegółów zbrodni. Sprawą zajmuje się policja. Swoje ubolewanie nad śmiercią Byrda wyraził między innymi Spike Lee - reżyser, który wielokrotnie z nim współpracował. Filmowiec zamieścił na swoim Instagramie kilka postów, w których uczcił pamięć po przyjacielu.

"

Tak mi przykro ogłosić tragiczne morderstwo naszego ukochanego brata Thomasa Jeffersona Byrda, do którego doszło ostatniej nocy w Atlancie w stanie Georgia. Tom jest moim człowiekiem, poniżej możecie zobaczyć go jako przerażającego Errola Barnesa w "Ślepym zaułku". Brat Byrd również grał również w innych moich filmach - "Chi-Raq", "Da Sweet Blood of Jesus", "Red Hook Summer", "Wykiwanych", "Grze o honor", "Autobusie", "Dziewczynie nr 6" i "Ślepym zaułku". Składamy kondolencje i błogosławieństwo wszystkim członkom jego rodziny. Spoczywaj w pokoju, bracie Byrd. "