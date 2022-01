Nie żyje Xbox One. Microsoft po 8 latach zakończył produkcję popularnych konsol

Koniec Xbox One. Microsoft przestaje produkować konsole

Microsoft oficjalnie poinformował, że zaprzestał produkować konsole Xbox One - mowa o wszystkich wersjach tej konsoli (One, One S i One X). Co ciekawe, ta decyzja weszła w życie już ponad rok temu, jednak dopiero teraz marketing Microsoftu potwierdził informację w mediach.

Jak pewnie się domyślacie, produkcja Xboksów One została zaprzestana z powodu premiery Xboksów Series X i S. To pokazuje różnicę w podejściu do konsol wśród producentów - przykładowo PlayStation zwiększyło produkcję PS4 z powodu braku materiałów do PS5.

Jak czytamy w oświadczeniu szefowej marketingu Xbox, Cindy Walker dla portalu The Verge:

Aby skupić się na produkcji Xboksów Series X/S, postanowiliśmy zakończyć tworzenie Xboksów One pod koniec 2020 roku.

Wcześniej wiedzieliśmy, że zaprzestano produkcji oryginalnych Xboksów One (w 2017 roku), a także One X i One S w wersji bez napędu (te zaprzestano tworzyć w połowie 2020 roku). Przez kolejne miesiące produkowano jedynie Xboksy One S, aż do grudnia 2020 roku.

Prawda jest jednak taka, że nikt raczej po Xboksami One nie będzie płakał - konsola przegrała wyścig z PlayStation 4 praktycznie od samego startu i musiała odbudowywać swój wizerunek na przestrzeni kolejnych lat. Poza tym Microsoft przez ostatnie kilka lat skupiał się na tworzeniu Series X/S oraz Xbox Game Pass, więc miał pełne ręce roboty.

Jak dowiedzieliśmy się w listopadzie 2021 roku, Microsoft sprzedał ponad 51 milionów egzemplarzy Xboksów One (mowa o wszystkich wersjach). Dla porównania - PlayStation 4 sprzedało się w liczbie ponad 106 milionów (to stan na styczeń 2020, realnie spokojnie ponad 110), a poprzednik One, czyli Xbox 360 osiągnął próg 86 milionów sprzedanych egzemplarzy.