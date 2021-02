Nie żyje aktor nominowany do Oscara za rolę w filmie "Wszystko za życie", laureat Emmy - Hal Holbrook

Hal Holbrook to aktor najbardziej znany ze swojego programu "Mark Twain Tonight!", który prowadził przez sześć dekad. Mężczyzna zmarł 23 stycznia 2021 roku w swoim domu w Kalifornii w wieku 95 lat. Informację potwierdziła jego asystentka, Joyce Cohen. Oficjalna przyczyna śmierci artysty nie została podana.

Nie żyje Hal Holbrook znany z roli w "Wszystko za życie"

Kreacja w programie "Mark Twain Tonight!" przyniosła aktorowi nagrodę Tony, którą zdobył w 1966 roku. 5 lat później Holbrook otrzymał Emmy za rolę w serialu "The Bold Ones: The Senator", gdzie grał prezydenta Lincolna. Oprócz tego nominowano go do nagrody jeszcze 3 razy.

Jednak najważniejszą nominacją w karierze aktora okazała się ta za film "Wszystko za życie" z 2007 roku. Kiedy Holbrook otrzymał nominację do Oscara za drugoplanową rolę Rona Franza miał 82 lata, co uczyniło go wówczas najstarszym aktorem z takim wyróżnieniem na koncie.

Oprócz tego aktor zagrał w produkcjach takich jak "Lincoln" z 2012 roku, "Promised Land", "Siła i honor", "Kawaler", "Firma" czy serialu "The Event: Zdarzenie".