Nie żyje aktor z "Gliniarza z Beverly Hills II". Miał koronawirusa

7 kwietnia 2020 roku odszedł Allen Garfield. U aktora wykryto koronawirusa. Miał 80 lat. Zmarł na skutek komplikacji spowodowanych COVID-19.

Nie żyje Allen Garfield

Jak podaje Deadline, Garfield odszedł w doku spokojnej starości dla aktorów Motion Picture Home. Jego śmierć potwierdziła między innymi aktorka Ronee Blakely, zamieszczając post na Facebooku. Grali wspólnie w filmie "Nashville".

" Spoczywaj w pokoju Allenie Garfieldzie - wielki aktor, który grał mojego męża w "Nashville" zmarł dziś z powodu COVID. Spuszczam głowę w smutku. Kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Więcej napiszę później. Obsada i ekipa przesyła miłość. "

Chociaż Garfield nie był wielką gwiazdą, wystąpił w wielu słynnych filmach. Urodził się 22 listopada 1939 roku w Newark w New Jersey jako Allen Goorwitz. Studiował na Actors Studio in New York pod okiem takich gwiazd jak aktor Lee Strasberg czy pisarz Elia Kazan. Po skończeniu szkoły występował w kilku teatrach. Kariera na dużym ekranie rozpoczęła się w 1968 roku filmem "Putney Swope".

W ciągu swojej kariery występował w takich produkcjach jak "Bananowy czubek" Woody'ego Allena, "The Organization" u boku Sidneya Poitiera, "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli, w biografii "Gable and Lombard", musicalu "The Cotton Club", czy w "Aż na koniec świata". Zasłynął rolą Harolda Lutza - przełożonego Axela Foleya (Eddie Murphy) i Billy'eo Rosewooda (Judge Reinhold) w "Gliniarzu z Beverly Hills II".

W ostatnich latach podupadł na zdrowiu. Dostał dwóch udarów. Pierwszy pojawił się po zdjęciach do "Dziewiątych wrót" Romana Polańskiego w 1999 roku. Drugi miał miejsce w 2004 roku. Ostatnią rolą aktora była postać pana Rosena w filmie "White Boy" z 2002 roku. Najbliższą rodziną Garfielda jest jego siostra Lois Goorwitz.

