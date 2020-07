Nie żyje aktor z "Martwego zła 2". Co było przyczyną śmierci?

30 czerwca 2020 roku odszedł aktor Danny Hicks - wieloletni współpracownik reżysera Sama Raimiego, który zagrał w wielu jego kultowych już filmach. Miał 68 lat. Przegrał walkę z nowotworem.

O śmierci poinformowała agencja Full Empire Promotions, do której należał Hicks. Informacja pojawiła się na oficjalnym koncie na Facebooku organizacji.

Hicks nie był gwiazdorem wielkiego formatu, ale miał rzeszę wiernych fanów, którzy kojarzyli jego występy głównie z filmów Raimiego. Wystąpił między innymi w drugiej części "Martwego zła", w której wcielił się we właściciela stacji benzynowej i chłopaka Bobby Joe o imieniu Jake.

Wystąpił też w małych rolach w takich produkcjach jak "Człowiek ciemności" oraz "Spider-Man 2". Był również kojarzony z horroru "Intruz" z 1989 roku.

Na początku czerwca lekarze przedstawili diagnozę Hicksa. Nowotwór, na który chorował wszedł w czwarte stadium, czyli rak stał się bardzo zaawansowany, z obecnością przerzutów odległych. Szanse na wyzdrowienie były więc niewielkie. Aktor ogłosił smutne wieści swoim fanom w oficjalnym oświadczeniu.

"

Do wszystkich 6018 zagorzałych fanów, których nigdy nie spotkałem, a którzy lubili moją pracę. Mam złe wieści. Zdiagnozowano u mnie raka w czwartym stadium. Zostało mi od roku do trzech lat życia. Ale muszę wam powiedzieć, że na pewno w ciągu moich 68 lat, przeżyłem naprawdę wiele. Raczej nic w tej kwestii się nie zmieni. Niczego nie żałuję. Ok, muszę już iść. "