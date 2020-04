Nie żyje aktor z filmu "Czarnobyl. Reaktor strachu". Miał 52 lata

Prawdopodobnie 21 kwietnia 2020 roku zmarł Dimitri Diatchenko. Amerykański aktor i muzyk został znaleziony martwy w swoim domu w Daytona Beach na Florydzie. Na razie nie ustalono, co było przyczyną jego śmierci.

Nie żyje Dimitri Diatchenko

Informację na temat śmierci 52-latka podał portal TMZ. Zwłoki odkryto, kiedy rodzina nie mogła się skontaktować z Diatchenką. Wezwano policję, która weszła do mieszkania mężczyzny. Okazało się, że jest martwy. Na razie nie wykryto, co było przyczyną jego śmierci. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo. Eksperci wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok. Rodzina jest zaskoczona nagłą śmiercią aktora, ponieważ zawsze był w bardzo dobrej formie.

Diatchenko urodził się 11 kwietnia 1968 roku w San Francisco. Od dziecka interesował się muzyką. Grał na gitarze akustycznej. Swój pierwszy występ dał w wieku 9 lat. W ciągu swojego życia by ł wielokrotnym medalistą na różnego rodzaju zawodach gitarowych, między innymi na World Championships of Performing Arts. Skończył studia muzyczne na Florida State University. W tym samym czasie rozpoczął też karierę aktorską.

Jego pierwszą rolą był epizod w filmie "G.I. Jane" z 1997 roku. Wcielił się w jednego z kadetów. W kolejnych latach wcielał się w różne postacie drugoplanowe, najczęściej pochodzące z Europy Wschodniej. Największą rolą Diatchenki był udział w horrorze z 2012 roku pod tytułem "Czarnobyl. Reaktor strachu", w którym wcielił się w Juriego. Zagrał też między innymi w filmie "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Diatchenko grywał również w serialach. Jego talent można było podziwiać w takich produkcjach jak "Strażnik Teksasu", "V.I.P.", "CSI: Kryminalne zagadki Miami", "Family Guy", "Synowie Anarchii", "Jak poznałem waszą matkę", "Kości", "Dwie spłukane dziewczyny", czy "Teenage Mutant Ninja Turtles". Serial o Wojowniczych Żółwiach Ninja był ostatnią rolą Diatchenki.

Przez wiele lat użyczał też głosu w grach wideo. Diatchenkę można usłyszeć między innymi w Wolfensteinie, Uncharted 2: Pośród złodziei, Medal of Honor: European Assault, Spider-Man: Shattered Dimensions, The Last of Us, Fallout 4 czy w seriach Iron Man, Call of Duty i Tomb Raider.

