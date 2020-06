Nie żyje aktor znany z "Lucyfera", grał też w popularnym w latach 90. boysbandzie. Miał zaledwie 34 lata

Jak donoszą zagraniczne media, nie żyje Chris Trousdale. Jego śmierć jest zaskoczeniem dla wszystkich jego fanów, ponieważ muzyk i aktor miał zaledwie 34 lata i nigdy nie wspominał o żadnych dolegliwościach. Jak podaje przedstawiciel artysty, Chris zmarł w wyniku nieujawnionej wcześniej choroby, żadne dokładniejsze informacje na temat śmierci aktora nie zostały podane.

Nie żyje Chris Trousdale

O śmierci muzyka poinformował jego przedstawiciel za pośrednictwem Twittera:

" Z wielkim sercem potwierdzamy, że Chris Trousdale odszedł 2 czerwca 2020 roku z powodu nieujawnionej choroby. Był dla nas światłem, będziemy wraz z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami ogromnie tęsknić "

Młody artysta rozpoczął swoją karierę w grupie Dream Street, amerykańskim boysbandzie z lat 90. Wszyscy czlonkowie zespołu odnieśli w przyszłości udaną karierę solową. Najpopualrniejszym członkiem grupy wykonującej hity takie jak "It Happens Every Time" czy "Sugar Rush" był Jesse McCartney, który po rozpadzie dziecięcej formacji wydał znany na całym świecie album "Beautiful Soul".

Kolega pożegnał Chrisa za pośrednictwem mediów społecznościowych:

" Chociaż byliśmy zespołem tylko przez 3 lata, to w tym wieku inaczej odczuwa się sprawy i czas. Związaliśmy się na całe życie i zbudowaliśmy prawdziwe braterstwo. "

Trousdale próbował swoich sił także w aktorstwie. Artysta zagrał w filmach "Gone Astray" czy "The Candlelight Murderers". Fani znają go także z roli w serialu "Lucyfer" oraz "Austin i Ally".