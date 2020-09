Nie żyje aktor znany z roli Cyklopa w serialu o X-Menach

Norm Spencer to kanadyjski aktor głosowy znany głównie z roli w produkcji Marvel Comics. Artysta wcielił się w postać Cyklopa, czyli Scotta Summersa w serialu "X-Men: The Animated Series" oraz grach wideo takich jak: X-Men: Children of the Atom, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter i Marvel vs. Capcorn 2: New Age of Heroes. Ponadto Spencer pojawił się także w dwóch odcinkach produkcji "Spider-Man: The Animated Series".

Nie żyje Norm Spencer, Cyklop z serialu X-Men

O śmierci aktora poinformował jego kolega, Cal Dodd, który udzielał głosu serialowemu Wolverine'owi:

" Straciłem mojego drogiego przyjaciela i towarzysza Norma Spencera. Co za smutny dzień. Norm był głosem Cyklopa w serialu animowanym X-Men. Był bardzo autentyczną postacią i cudowną osobą. Będzie mi Cię brakowało, Cyklop. Do zobaczenia później, przyjacielu. "

Norm Spencer zmarł 31 sierpnia w wieku 62 lat.

Serial "X-Men: The Animated Series" zadebiutował w 1992 roku i doczekał się pięciu sezonów. Ostatni odcinek serii wyemitowano 5 lat później. W trakcie trwania produkcji zebrał bardzo dobre oceny krytyków i wraz z "Batman: The Animated Series" rozpoczął falę komiksowych seriali inspirowanych komiksami. Produkcja utorowała także drogę dla filmu o X-Menach z 2000 roku.