Nie żyje aktor znany z serii o Jamesie Bondzie i Supermanie

Kolejne smutne wieści ze świata filmu. 31 marca 2020 roku odszedł Vincent Marzello. Aktor miał 68 lat. Od 2009 roku walczył z rakiem, którego udało się wyleczyć. Miał też się zmagać z wczesną demencją. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu.

Informację o śmierci aktora podała jego żona - Lorelei King. Aktorka zamieściła ją na swoim Twitterze.

"

Miłość mojego życia, mój ukochany mąż Vincent Marzello zmarł dziś rano. Do tych, którzy go znali. Przepraszam, że zamieszczam ten post, zamiast powiadomić was osobiście, le jestem przytłoczona. Moje serce pękło. "