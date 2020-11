Smutne wieści dla fanów serii "Powrót do przyszłości". 3 listopada 2020 roku zmarła Elsa Raven - aktorka, która zagrała epizodyczną, ale bardzo ważną postać w pierwszej części słynnego filmu w reżyserii Roberta Zemckisa. Odeszła w swoim domu w Los Angeles. Miała 91 lat.

Elsa Raven nie żyje - aktorka z "Powrotu do przyszłości"

O śmierci aktorki poinformował portal Deadline. Zgon potwierdził agent 91-latki - David Shaul. Naprawdę nazywała się Elsa Rabinowitz i urodziła się 21 września 1929 roku w Charleston w stanie Karolina Południowa. Swoją karierę aktorską zaczęła na scenie w Nowym Jorku, współtworząc Free Shakespeare Festival w Central Parku.

Jej najsłynniejszą rolą była postać kobiety, która zbierała pieniądze na odrestaurowanie ratusza w Hill Valley z pierwszej części "Powrotu do przyszłości". Chociaż na ekranie pojawia się na kilkadziesiąt sekund, jej bohaterka jest niezmiernie ważna dla fabuły. Wręczyła Marty'emu (Michael J. Fox) ulotkę informującą o piorunie, który uderzył w zegar budynku w 1955 roku. Dzięki temu spotkaniu chłopak wiedział, jak pozyskać energię potrzebną na powrót do swoich czasów.

Raven występowała też w innych produkcjach, między innymi w oryginalnym "The Amityville Horror", u boku Johna Malkovicha w "Na linii ognia", wcielała się w Gertrude Stein w "Modernistach" a także zagrała w "Nieustraszonym". Była obecna również na planie "Titanica" jako Ida Strauss. Chociaż większość jej scen została wycięta z finalnej wersji filmu, pojawiły się w teledysku do piosenki Celine Dion "My Heart Will Go On".

Aktorka występowała również w produkcjach telewizyjnych. Raven pojawiła się w obsadzie takich seriali jak "Amen", "Wiseguy", "Dni naszego życia" czy "Szpital miejski". Przez lata była członkinią Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej - organizacji, która decyduje o przyznaniu Oscarów.

