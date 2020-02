Nie żyje aktorka z "Seksu w wielkim mieście". Co było przyczyną jej śmierci?

Smutne wieści dla wszystkich fanów serialu "Seks w wielkim mieście". 14 lutego 2020 roku zmarła Lynn Cohen, która członkinią obsady wielkiego hitu HBO. Aktorka miała 86 lat. Nie podano przyczyny jej śmierci. Wystąpiła w ponad 100 filmach i serialach.

Nie żyje Lynn Cohen z "Seksu w wielkim mieście"

Jak podaje Collider, o zgonie Cohen poinformowała jej agencja aktorska. Nie wdano się jednak w żadne szczegóły. Aktorka urodziła się 10 sierpnia 1933 roku w Kansas City. Fachu uczyła się w Michael Howard Studios w Nowym Jorku. Przez wiele lat grywała w różnych amerykańskich teatrach, między innymi na Broadwayu. Na małym ekranie zadebiutowała dopiero w 1963 roku w serialu "Dni naszego życia". Przygoda z kinem nastąpiła 20 lat później w kryminale "Bez śladu", gdzie wcieliła się w trzecioplanową postać. Przełom w jej karierze nastąpił w roku 1997, kiedy zagrała w filmie "Tajemnica morderstwa na Manhattanie", który został nominowany do Złotego Globu. Zagrała u boku takich gwiazd jak Woody Allen, Robin Williams, Julianne Moore czy Stanley Tucci.

Trzy lata później dostała angaż do serialu "Seks w wielkim mieście", w którym wcieliła się w Magdę. Pojawiała się w tej roli co jakiś czas do roku 2004. Kolejną ważną rolą Cohen był angaż do adaptacji książki "W pierścieniu ognia". Zagrała też w nominowanym do Oscara filmie Stevena Spielberga pod tytułem "Monachium". Wśród innych produkcji kinowych można wymienić między innymi "The Cobbler", "Omphalos", "Eagle Eye" czy "Igrzyska śmierci". Cohen występowała też w wielu serialach. Do najpopularniejszych tytułów zaliczają się "Siostra Jackie", "Prawo i porządek", "Wspaniała pani Maisel", "God Friended Me" czy "Chicago Med". Jej ostatnim występem była rola we wciąż powstającym filmie "Six Dinner Parties".

Lynn Cohen owdowiła swojego męża Ronalda Cohena.

