Nie żyje aktorka z filmu Disneya. Nikita Pearl Waligwa miała 15 lat

U Nikity Pearl Waligwy w 2016 roku wykryto guza mózgu, ale rok później lekarze stwierdzili, że zniknął. Problem powrócił w 2019 roku, kiedy to znaleziono kolejnego, innego guza. Niestety odnaleziono go za późno. Reżyserka "Królowej Katwe", Mira Nair pomagała w zbiórce pieniędzy dla Nikity podczas zdjęć do produkcji.

Nie żyje aktorka znana z filmu Disneya

Młoda aktorka zagrała w filmie dziewczynkę o imieniu Gloria. Była bliską przyjaciółką głównej bohaterki, Phiony Mutesi (w tej roli Madina Nalwanga). To właśnie ona nauczyła grać Mutesi w szachy. Sama "Królowa Katwe" opowiada historię młodej dziewczyny, która staje się jedną z najlepszych szachistek w historii Ugandy, czterokrotnie reprezentując kraj na międzynarodowych zawodach.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć Lupitę Nyong'o oraz Davida Oyelowo (grali kolejno matkę Mutesi oraz jej nauczyciela szachów).

Waligwa uczęszczała do Liceum Gayaza. Miała 15 lat i zmarła z powodu guza mózgu. Informację o jej śmierci potwierdziła szkoła, która napisała na Twitterze pożegnanie dziewczynki.