Nie żyje aktorka ze "Szczęk". Zmarła z powodu koronawirusa

5 kwietnia 2020 roku odeszła Lee Fierro - aktorka, która zasłynęła rolą w słynnym filmie Stevena Spielberga pod tytułem "Szczęki". Powodem jej śmierci były komplikacje spowodowane koronawirusem. Miała 91 lat.

Nie żyje Lee Fierro

Smutną informację przekazał portal The Martha's Vineyard Times. Fierro odeszła w ośrodku spokojnej starości w Ohio, w którym spędziła ostatnie lata życia.

Urodziła się 13 lutego 1929 roku jako Elizabeth Lee Fierro. Zainteresowała się aktorstwem, uczęszczając jeszcze do podstawówki. Po ukończeniu edukacji postanowiła wdrożyć swoje marzenia w życie. Z tego powodu w 1946 roku rozpoczęła naukę w Nowym Jorku pod okiem André Jelinskiego - aktora z Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego. Wtedy też zadebiutowała na małym ekranie między innymi w programach "The Colgate Comedy Hour" oraz "Man Against Crime".

Popularność przyniosła jej obecnie kultowa rola pani Kintner w horrorze "Szczęki" z 1975 roku. Wcieliła się w matkę jednej z ofiar morderczego rekina. Fierro zasłynęła dramatycznym dialogiem prowadzonym z Brodym (Roy Scheider). Szef policji odpowiedzialny za akcję mającą na celu złapanie wodnego potwora, nie zamknął plaży, mimo śmiertelnego ataku rekina kilka dni wcześniej. Z tego powodu syn pani Kintner imieniem Alex (Jeffrey Voorhees), stał się kolejną ofiarą ludojada. Kobieta wylewa swój żal na protagonistę. Był to filmowy debiut Fierro.

Po latach wystąpiła gościnnie w swojej słynnej roli w filmie "Szczęki 4: Zemsta" z 1987 roku.

Poza udziałem w "Szczękach" Fierro była przede wszystkim pedagożką. Przez lata pracowała w Island Theatre Workshop, gdzie szkoliła przyszłych adeptów aktorstwa i pracowała również jako dyrektor artystyczna teatru. Ostatnim aktorskim występem Fierro była rola w filmie "The Mistover Tale" z 20 16 roku. W 2017 roku postanowiła oddać się rodzinie i porzuciła karierę.

