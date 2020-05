Nie żyje aligator Hitlera. Miał 84 lata

Aligatory to z pozoru dość nudne zwierzęta. Całymi dniami trawią pożywienie, wygrzewając się na słońcu, bądź przebywają w wodzie, czatując na kolejną ofiarę. W okresie zimowym zakopują się w ziemi i poddają hibernacji, a raz do roku dochodzi do rozpłodu. Na tym w zasadzie kończy się ich aktywność. Są jednak osobniki, które przeżyły w swoim wieloletnim życiu ciekawe przygody. Zaliczał się do nich Saturn, zwany aligatorem Hitlera. Słynne zwierzę odeszło 22 maja 2020 roku w wieku 84 lat.

Nie żyje aligator Hitlera

O śmierci gada poinformowało moskiewskie zoo, w którym Saturn przebywał od 74 lat.

" Wczoraj rano nasz aligator missisipijski Saturn zmarł ze starości. Miał około 84 lata - bardzo godny wiek. Moskiewskie zoo miało zaszczyt hodować Saturna przez 74 lata. Wielu z nas widział, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Mamy nadzieję, że go nie zawiedliśmy. "

Według informacji podanych przez BBC aligator trafił do Berlina w 1936 roku. Miał wówczas około 3 lat. Według krążących w tym czasie pogłosek Saturn należał do prywatnej menażerii samego Adolfa Hiltera. Z tego powodu zaczęto nazywać zwierzę aligatorem Hitlera. Przeżył bombardowanie Berlina, w którym ucierpiało tamtejsze zoo i uciekł na wolność, gdzie spędził trzy lata. W końcu został odnaleziony przez amerykańskich żołnierzy, którzy postanowili przekazać niespotykane znalezisko armii sowieckiej.

W 1946 roku Saturn przeniósł się z Berlina do moskiewskiego zoo. Od tej pory wiódł spokojne życie, będąc jedną z atrakcji ogrodu zoologicznego. Mimo licznych przygód udało mu się dożyć sędziwego wieku. Aligatory missisipijskie dożywają bowiem na wolności maksymalnie 50 lat.

Lubisz aligatory? Tak! Piękne zwierzęta Szanuję, ale wolę się nie zbliżać Nie! Przerażają mnie!!!

Zobacz też: Jeden z pierwszych hitów internetu ma już 10 lat. „Zobacz, jaka franca!”