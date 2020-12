Wielka strata dla miłośników starych kreskówek. 17 grudnia 2020 roku odszedł Douglas Crane - jeden z animatorów, który stworzył serial animowany "Spider-Man" z 1967 roku. Miał 85 lat. Co było przyczyną śmierci?

Nie żyje Douglas Crane - twórca kreskówki "Spider-Man"

O zgonie Crane'a poinformował portal Variety. Jako pierwsza informację podała jednak z córek twórcy - Rose-Ellen, która napisała post na oficjalnym fanpage'u ojca na Facebooku.

Cześć wszystkim, tu córka Douga, Rose-Ellen. Piszę, aby podzielić się z wami pewnymi wieściami. Nasza rodzina ze złamanym sercem ogłasza, że tata zmarł dwa dni temu 17.12.2020. Zorganizujemy mały prywatny pogrzeb i kiedy sytuacja z COVID-19 się uspokoi, będziemy planować wydarzenie upamiętniające jego życie; miejmy nadzieję, że tego lata. Będziemy was informować. W międzyczasie złożę mu hołd, który możecie przeczytać w wolnym czasie. Zachęcamy do zamieszczania poniżej komentarzy z zabawnymi historiami o naszym tacie. Chcielibyśmy przeczytać o tym, jak wpłynął na wasze życie, jak sprawił, że się uśmiechaliście lub jak się czegoś od niego nauczyliście. Był człowiekiem wielu talentów, a jego praca była tylko jedną z nich. Bardzo za nim tęsknimy.

Crane zmarł w wyniku nowotworu. Nie podano żadnych szczegółowych informacji na temat jego choroby.

Urodził się w Bronxville w stanie Nowy Jork w 1935 roku. W 1956 rozpoczął swoją karierę animatora od pracy nad kreskówką "Terrytoons" w tym nad przygodami Mighty Mouse. Kilkanaście lat później zaczął animować kultowy serial wśród fanów Marvel Comics - "Spider-Mana" z 1967 roku. Był to telewizyjny debiut pajęczego bohatera Marvela składający się z trzech sezonów - łącznie 52 odcinków. Crane zaczął pracę nad serialem od sezonu drugiego, ale stworzył lwią część przygód herosa, bo aż 32 odcinki.

Crane był uznanym animatorem w branży. To właśnie dlatego kolega po fachu - Bill Hanna, poprosił go o pracę nad kreskówkami dla studia Hanna-Barbera. Animował między innymi takie seriale jak "Jetsonowie", "Flintstonowie" czy "Tom i Jerry". To jednak nie wszystkie tytuły, które współtworzył Crane. Był odpowiedzialny za animację takich seriali, jak "Beavis i Butt-head zaliczają Amerykę", "Godzilla, Heavy Metal", "Smerfy", "He-Man i władcy wszechświata" czy "She-Ra: Księżniczka mocy". Za swoją pracę otrzymał między innymi nagrodę National Television Commercials i Clio Award.

Przez 65 lat animował kreskówki, ale nie była to jego jedyna praca. 15 lat pracował jako profesor klasycznej animacji na The School of Visual Arts w Nowym Jorku, a także uczył w Eastchester High School - liceum, które sam ukończył. Wielokrotnie Crane był zapraszany jako honorowy gość do placówek artystycznych na całym świecie, między innymi do Chin.