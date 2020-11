Odszedł Ed Murray. Starszy brat aktora Billa Murraya miał 76 lat. To właśnie dzięki niemu powstała kultowa komedia "Golfiarze", w której wystąpili między innymi Bill Murray, Chevy Chase oraz Rodney Dangerfield. Rodzina Eda Murraya pogrążona jest w żałobie. Nie podano przyczyny śmierci mężczyzny.

Informację o śmierci Murraya zamieszczono na Instagramie klubu golfowego prowadzonego przez rodzeństwo. Oprócz kilku fotografii przedstawiających brata Billa Murraya, pojawiło się również poruszające wspomnienie zmarłego.

Z ciężkim sercem ogłaszamy śmierć legendarnego Eda Murraya.

Nazwany na cześć patriarchy rodziny, Ed wprowadził rodzinę Murrayów do wspaniałego świata gry w golfa - zaczynając jako pomocnik w Indian Hills Country Club w wieku dziesięciu lat (Teraz już takich nie robią).

W 1963 roku Ed podczas studiów na Northwestern University był stypendystą Evans Scholarship - stypendium przyznawanym golfistom - rodzinna historia, posłużyła jako inspiracja dla postaci Danny'ego Noonana w "Golfiarzach", Współautorem scenariusza tej kultowej komedii był Brian Doyle-Murray.

Ed i cała piątka braci Murray to również członkowie Caddy Hall of Fame - z czego wszyscy chłopcy są dumni. Ta gra pomogła im ukształtować ich życia.

Poznanie Eda i spędzenie z nim czasu przez ostatnie pół dekady, kiedy budowaliśmy markę z rodziną Murrayów, było dla nas zaszczytem - a jego strata to dołek, który nigdy nie zostanie wypełniony.

Dziękujemy, że zawsze byłeś taki łaskawy, Ed. Nasze serca są z jego kochaną rodziną.

Spoczywaj w raju, prawdziwa głowa rodziny o delikatnej i uroczej duszy. Obyśmy czcili Twoją pamięć od tego dnia.