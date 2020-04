Nie żyje francuski aktor znany ze współpracy z Spielbergiem. Miał koronawirusa

W wieku 81 lat zmarł francuski aktor Philippe Nahon. Mężczyzna debiutował na początku lat 60. w filmie "Le Doulos" Jeana-Pierre'a Melville'a. W latach 70. zagrał w produkcjach takich jak "Les Camisards" czy "Le Pull-over rouge". Artysta najszczęściej był obsadzany w horrorach oraz thrillerach.

Nie żyje Philippe Nahon, francuski aktor

O śmierci aktora poinformowała jego żona. Philippe Nahon zmarł w niedzielę 19 kwietnia 2020 roku. Od lat chorował, jednak jego schorzenia nasiliły się dopiero po zakażeniu koronawirusem. Infekcja wywołana chorobą COVID-19 okazała się na tyle silna, że aktor nie przeżył.

Artysta przez lata grał także w teatrze. Wcielał się w postacie wymyślone przez Brechta czy Shakespeare'a. Grał w popularnych filmach lat 90. takich jak "The Guardian Angels" czy "The Halls of Time: Visitors 2". Współpracował także ze Stevenem Spielbergiem podczas tworzenia dramatu "Czas wojny".

Informację o śmierci aktora zamieściła na swoim Facebooku między innymi grupa Spiritual Front podkreślając, że kochała filmy z jego udziałem: