Nie żyje gwiazda "Good Times" i "Aniołków Charliego", Ja'net DuBois

Nie żyje Ja'net DuBois. Aktorka zasłynęła rolami w serialach "Good Times" oraz "The PJs" (udzielała tam głosu), za który dostała nawet 2 nagrody Emmy. Zagrała też w filmie "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" oraz "She's Got a Plan".

Nie żyje gwiazda amerykańskich seriali

Aktorka oprócz występów w serialach i filmach potrafiła też śpiewać - nagrała "Movin' On Up", które było motywem przewodnim serialu "The Jeffersons". Utwór stał się przebojem, a także jednym z najbardziej znanych i popularnych utworów w historii telewizji:

Wieść o śmierci Ja'net DuBois przekazał TMZ członek rodziny aktorki. Według informacji, artystka zmarła niespodziewanie w nocy w swoim domu w Glendale, w Kalifornii. Rodzina nie podejrzewała u niej żadnych problemów, twierdząc, że była pełna energii i uśmiechnięta. DuBois pojawiła się nawet na spotkaniu z fanami kilka tygodni przed swoją śmiercią.

Ja'net DuBois zmarła w nocy 18 lutego 2020 roku. Powód jej śmierci jest nieznany.