Nie żyje gwiazda "Klanu" i "M jak miłość". Miała zaledwie 37 lat

Nie żyje Judyta Turan, aktorka znana z seriali "M jak miłość", czy "Klan"

Judyta Turan zmarła 12 lutego 2021 roku w wieku 37 lat. Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich.

"Odeszła Judyta Turan. Urocza, serdeczna, życzliwa, pogodna. Piękny Człowiek. Nie poddawała się, mimo nierównej walki, którą toczyła od lat. Ale przeciwnik okazał się silniejszy. Żegnaj, Judy!" - możemy przeczytać w oświadczeniu opublikowanym przez ZASP:

Judyta Turan urodziła się 30 lipca 1983 roku. Widzowie najprawdopodobniej znają ją z ról w popularnych serialach. Aktorka występowała w takich produkcjach, jak ''Klan'', ''M jak miłość'', ''Diagnoza'', ''Na Wspólnej'', czy "Barwy szczęścia''. Turan pracowała również na deskach teatru Druga Strefa. Zajmowała się również treningiem przyszłych aktorów z monologów Meisnera.

Aktorka miała raka piersi HER 2+. Jak podaje Radiozet.pl, Turan trzy lata temu przeszła operację usunięcia ośmiu węzłów chłonnych. W czerwcu 2019 roku Turan dowiedziała się, że doszło do przerzutów nowotworu do kości. Na portalu siepomaga.pl zorganizowano zbiórkę pieniędzy na terapię w Niemczech.

Jak możemy przeczytać na stronie zbiórki: