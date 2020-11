Nie żyje gwiazda "MasterChef Junior". Co było przyczyną śmierci 14-latka?

Ben Watkins miał 11 lat, kiedy w 2018 roku po raz pierwszy wkraczał na scenę "MasterChef Junior". Była to 6. edycja programu, w której jurorami byli Gordon Ramsay, Christina Tosi i Joe Bastianich. Chłopiec zmarł w poniedziałek, 16 listopada 2020, po półtorarocznej walce z rakiem. O śmierci 14-latka poinformowali członkowie jego rodziny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ben Watkins nie żyje. Uczestnik MasterChef Junior miał 14 lat

Ben Watkins był ulubieńcem widzów 6. sezonu "MasterChef Junior". W programie zachwycał jurorów swoimi daniami, ale też hartem ducha. Odpadł w 5. odcinku, którego tematem był "Przepis na miłość". Wraz z nim program opuściła Gracie Howard.

Raka zdiagnozowano u niego krótko po 13. urodzinach. Był to przypadek rzadkiego nowotworu o nazwie AFH (Angiomatoid fibrous histiocytoma), który atakuje tkankę miękką i objawia się podskórnym guzem, najczęściej u dzieci i młodych dorosłych. Nie była to jednak jedyna tragedia w życiu nastoletniego chłopca. We wrześniu 2017 roku, jeszcze przed udziałem Bena w MasterChef Junior, jego rodzice wspólnie popełnili samobójstwo. Chłopca wychowywała babcia i wujek. Przed śmiercią pracował w rodzinnej restauracji w Indianie. Mimo przeciwności losu, zachowywał pogodę ducha i chciał walczyć o swoje marzenia.

Gordon Ramsay pożegnał uczestnika MasterChef Junior

Młodego uczestnika "MasterChefa" pożegnał na Twitterze najsłynniejszy z jurorów programu, Gordon Ramsey:

Straciliśmy dziś mistrza z "MasterChef Junior". Ben, byłeś niesamowicie utalentowanym kucharzem i jeszcze silniejszym młodym mężczyzną. Twoje młode życie miało tyle ciężkich zwrotów, ale Ty zawsze dawałeś radę. Łączę się w bólu z rodziną Bena Watkinsa z powodu tej strasznej straty.

Stacja Fox również opublikowała kondolencje dla rodziny zmarłego na oficjalnym koncie programu:

Z ogromnym smutkiem opłakujemy śmierć Bena Watkinsa, uwielbianego członka rodziny "MasterChef Junior". Ben przeszedł tak wiele w jego życiu z tak pozytywnym nastawieniem.

"MasterChef Junior" w Polsce od 2016 roku emituje stacja TVN. Obecnie trwają castingi do 6. edycji programu.

