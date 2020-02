Nie żyje gwiazda "Narodzin narodu" i "Chłopaków z sąsiedztwa" Esther Scott

Jak podaje portal Deadline, Esther Scott, która w trakcie swojej kariery zagrała w filmach, serialach oraz spektaklach teatralnych, zmarła 14 lutego 2020 roku z powodu ataku serca. Artystka miała 66 lat.

Najbardziej znanymi i najlepszymi filmami, w których zagrała były "Narodziny narodu" Nate'a Parkera oraz "Chłopaki z sąsiedztwa" Johna Singletona (reżyser zmarł w 2019 roku). Aktorka wystąpiła również w wielu serialach telewizyjnych, takich jak: "Hart of Dixie", "The Help", "Sister, Sister", a także "Star Wars: Ewoks", gdzie podkładała głos jednemu z głównych bohaterów.

Pojawiła się również w takich filmach, jak "Transformers", "W pogoni za szczęściem", "Austin Powers i złoty członek" oraz "Wspólna sprawa".

Aktorka miała również imponujący dorobek teatralny, występując w ciągu swojej kariery w wielu spektaklach w różnych teatrach z Los Angeles i Louisville.