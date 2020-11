Nie żyje gwiazda "Płonących siodeł". Co było przyczyną śmierci?

Kolejne smutne wieści z Hollywood. 1 listopada 2020 roku zmarła Carol Arthur - aktorka, która występowała w "Płonących siodłach", prywatnie żona aktora komediowego Doma DeLuise'a. Miała 85 lat.

Carol Arthur nie żyje

O śmierci Arthur poinformował portal Deadline. Kobieta odeszła w ośrodku spokojnej starości Mary Pickford House at the Motion Picture & Television Fund w Woodland Hills. Nie podano przyczyny jej zgonu.

Urodziła się w Hackensack w stanie Nowy Jork w 1935 roku. Swoją karierę aktorską rozpoczęła dopiero w 1971 roku rolą Christiny w serialu Davida Swifta pod tytułem "Arnie". Następnie zagrała w filmie "Making It" oraz serialu "Emergency!". Jedną z jej największych ról był występ w nominowanej do Oscara komedii Mela Brooksa "Płonące siodła". Wcieliła się w Harriett Johnson, grając u boku Gene'a Wildera i Cleavona Little'a.

Arthur grała również w sitcomach "Karen" i "Sanford and Son" oraz w kolejnym filmie Brooksa "Nieme kino". Wystąpiła w nim u boku swojego męża Doma DeLuise'a. Zagrała też w stworzonym przez niego filmie pod tytułem "Hot Stuff". Para ponownie spotkała się na planie z Brooksem kilkanaście lat później dołączając do obsady komedii "Robin Hood: Faceci w rajtuzach". DeLuise wystąpił jako Don Giovanni, a Arthur w roli Narzekającej Wieśniaczki.

W filmografii Arthur znalazły się ponadto takie tytuły, jak "Dracula – wampiry bez zębów", "The Good Bad Guy", "The Godson", "Intrepid" czy "Between the Sheets". Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w serialach "True Colors", "Lifestories: Families in Crisis" oraz "Siódme niebo". Występowała też w talk-showach, między innymi "The Dom DeLuise Show", "The Merv Griffin Show" oraz "The Mike Douglas Show".

