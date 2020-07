Nie żyje gwiazda "Przeminęło z wiatrem". Miała 104 lata

Olivia de Havilland, dwukrotna laureatka Oscara ze Złotej Ery Hollywoodu zmarła w wieku 104 lat. Informację na łamach Variety w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła była prawnik De Havilland, Suzella M. Smith.

Nie żyje Olivia de Havilland. Miała 104 lata

Jak czytamy w oświadczeniu kobiety:

" Zeszłej nocy świat stracił międzynarodowy skarb, a ja straciłam bliską przyjaciółkę i ukochaną klientkę. Zmarła w spokoju w Paryżu. "

De Havilland wygrała Oscary za najlepsze role pierwszoplanowe w filmach "The Heiress" oraz "To Each His Own". Była też nominowana za swoje występy w "Przeminęło z wiatrem", "The Snake Pit" oraz "Hold Back the Dawn".

De Havilland zagrała Melanie Hamilton w "Przeminęło z wiatrem". Była ostatnią żyjącą gwiazdą kultowego filmu. Jak wyjaśniła kiedyś w rozmowie z The Independent, rola w produkcji totalnie odmieniła jej karierę:

" Postaci, które grałam wcześniej nie były prawdziwymi ludźmi. Były dwuwymiarowe. Nie miały nawet za bardzo możliwości rozwoju. Melanie była prawdziwą osobą, osobą opiekuńczą, dobrą kobietą, inteligentną i twardą. A przede wszystkim była szczęśliwa i potrafiła się cieszyć z życia. "

W tym samym wywiadzie też niejako podsumowała swoją karierę: