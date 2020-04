Nie żyje gwiazda "Rambo" i "Ratatuj". Co było przyczyną śmierci aktora?

15 kwietnia 2020 roku odszedł aktor Brian Dennehy. Zmarł w swoim domu w mieście New Haven w stanie Connecticut. Miał 81 lat.

Nie żyje Brian Dennehy

Informację o śmierci aktora podał serwis Deadline. Przekazała ją agencja aktorska ICM. Dennehy zmarł z powodu przyczyn naturalnych. Urodził się 9 lipca 1938 roku w Bridgeport w stanie Connecticut. Zanim został aktorem, imał się różnych zajęć. Był między innymi kelnerem, barmanem, kierowcą ciężarówki i pracownikiem motelu. Podczas studiów grał również w futbol amerykański. Sztuki dramatyczne na Uniwersytecie Yale’a zaczął studiować znacznie później. Wcześniej został maklerem giełdowym na Manhattanie.

Kariera aktorska Dennehya zaczęła się dopiero około 40 roku życia. Zadebiutował w 1977 roku w serialu "Kojak". Często wcielał się w czarne charaktery. Postać negatywną zagrał również w swoim najgłośniejszym filmie, który przyniósł mu rozpoznawalność. Mowa oczywiście o "Rambo: Pierwszej krwi", gdzie wystąpił u boku Sylvestra Stallone'a, jako antagonista głównego bohatera - Will Teasle.

Ta rola otworzyła mu drogę do Hollywood. W kolejnych latach grał w takich produkcjach jak "Park Gorkiego", "Silverado", "Kokon", "F/X", "Uznany za niewinnego", "Tomcio Grubasek", "Romeo i Julia", czy hit studia Pixar "Ratatuj".

W 2002 roku Dennehy otrzymał Złoty Glob, za rolę w miniserialu "Śmierć komiwojażera", w którym wystąpił w głównej roli - Willy'ego Lomana. Wielokrotnie nominowano go do nagrody Emmy. W ostatnich latach swojego życia Dennehy był rozpoznawalny dzięki postaci Dominica Wilkinsona w serialu NBC "Czarna lista". Grał też w takich produkcjach telewizyjnych jak "Hap i Leonard" i "Żona idealna". Ostatnią rolą aktora był występ w komediodramacie "3 Days with Dad" z 2019 roku. W ciągu swojej kariery Dennehy wystąpił w ponad 100 tytułach.

Grał jednak nie tylko w filmach i serialach, ale również na Broadwayu, między innymi w takich sztukach jak "Kto sieje wiatr", "Pożądanie w cieniu wiązów", "Translations", czy "Love Letters" u boku Mii Farrow.

