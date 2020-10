Nie żyje gwiazda "The Voice Kids". Dziewczynka miała zaledwie 16 lat

Nie żyje młodziutka wokalistka Grace Mertens. Zdobyła popularność w programie telewizyjnym "The Voice Kids". Miała zaledwie 16 lat.

Nie żyje gwiazda "The Voice Kids", Grace Mertens

Ogromna popularność programu "The Voice" na całym świecie poskutkowała rozszerzeniem formuły. Obok standardowego talent show, pojawiły się edycje, w których to dzieci i seniorzy mogli zaprezentować swoje umiejętności. W jednej z edycji wystąpiła Grace Mertens.

Nie żyje Grace Mertens, 16-latka z "The Voice Kids"

Dziewczynka stała się prawdziwym objawieniem w niemieckiej edycji programu. Kiedy wzięła udział w rywalizacji miała zaledwie 13 lat. Do przesłuchań w ciemno wybrała "Don't Put Dirt on my Grave" Nashville, a za jego wykonanie nagrodzono ją oklaskami na stojąco.

Niestety poza rzadkim talentem, dziewczynka chorowała także na śmiertelny nowotwór. Już podczas występów w "The Voice Kids" zmagała się z rakiem mózgu. Około trzech tygodni temu, jej rodzina poinformowała, że stan dziecka się pogarsza. Bliscy wokalistki oświadczyli, że czas z Grace dobiega końca.

Niestety mieli rację. Dziewczynka zmarła w wieku 16 lat, o czym poinformował między innymi niemiecki profil "The Voice Kids" na Instagramie.