Nie żyje gwiazda "Wonder Woman". Powodem śmierci była choroba

17 marca 2020 roku odszedł Lyle Waggoner - aktor który zasłynął z ról Steve'a Trevora i Steve'a Trevora Jr. w klasycznym serialu z lat 70. pod tytułem "Wonder Woman". Waggoner miał 84 lata. Przyczyną śmierci była bliżej nieokreślona choroba.

Nie żyje Lyle Waggoner z "Wonder Woman"

Jak podaje portal TMZ, Waggoner zmarł z powodu choroby, z którą od jakiegoś czasu się zmagał. Umarł w spokoju w otoczeniu najbliższej rodziny. Aktor urodził się 14 kwietnia 1935 roku w Kansas City. Swoją karierę aktorską rozpoczął w latach 60. od niewielkich ról w serialach telewizyjnych. Startował między innymi do roli Batmana, ale przegrał casting z Adamem Westem.

Przełom w karierze Waggonera nastąpił w roku 1967, kiedy dołączył do ekipy programu telewizyjnego "The Carol Burnett Show". Carol Burnett skomentowała śmierć swojego kolegi.

" Był zabawny, miły i bardzo utalentowany. Ale przede wszystkim był kochającym przyjacielem. Będzie mi go bardzo brakowało. "

W 1975 roku Waggoner dostał angaż do pilota serialu telewizyjnego "Wonder Woman". Przez wiele lat wcielał się w ukochanego tytułowej bohaterki granej przez Lyndę Carter. Początkowo grał Steve'a Trevora, kiedy jednak akcja serialu przeniosła się z okresu II wojny światowej do czasów współczesnych, występował jako Steve Trevor Jr. Łącznie zagrał w 59 odcinkach serialu.

Poza "Wonder Woman" wystąpił w takich produkcjach, jak "Gunsmoke", "Lost in Space", "Maude", "Aniołki Charliego", "Mork i Mindy", "Statek miłości", "Fantasy Island", "Happy Days", "Murder", "Napisała: Morderstwo" oraz "Różowe lata siedemdziesiąte". Ostatnią rolą Waggonera była postać Jacka w serialu "Domowy front" z 2005 roku.

